Госдума одобрила повышение налогов

Госдума приняла закон о поэтапном повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% к 2026 году. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и предусматривает сохранение льготной ставки в 10% для социально значимых категорий товаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту закона, льгота сохранится для продуктов питания, лекарств и медикаментов, а также товаров для детей, книг и племенных сельскохозяйственных животных. При этом из перечня товаров, облагаемых по пониженной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь для них будет действовать единая ставка 22%.

По расчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету 4,423 триллиона рублей дополнительных доходов в ближайшие три года.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе лучше сбалансировать бюджет. По ее словам, краткосрочный рост цен после увеличения налоговой ставки произойдет, но он не будет критичным. Повышение налоговой нагрузки добавит определенности в бюджетную политику, что важно при принятии дальнейших решений по ключевой ставке, отметила Набиуллина.

Владимир Путин также поддержал эту инициативу. Он отметил, что повышение НДС может помочь удержать параметры экономики и создать «задел на будущее». По его словам, увеличение ставки является необходимой мерой для обеспечения устойчивости государственных финансов.

Принятое Госдумой решение стало частью более масштабного пакета налоговых изменений. В него также вошли нормы, ужесточающие условия налогообложения для иноагентов, налоговые льготы для семей с детьми и участников войны в Украине, повышение налоговой нагрузки на букмекеров, корректировка порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС с 60 до 10 миллионов рублей, а также меры по поддержанию внутреннего рынка топлива. Закон о повышении НДС к 2026 году — один из ключевых элементов реформы.