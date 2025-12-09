Россиянка случайно нашла свои фото на обложке БДСМ-книг

Жительница Магнитогорска Дарья обнаружила свои подростковые фотографии на обложках зарубежных эротических романов. Это неожиданное открытие произошло через 10 лет после того, как она поучаствовала в бесплатной фотосессии. Об этом девушка рассказала изданию Ura.ru.

Как сообщил телеграм-канал Shot, в 2015 году тогда 15-летняя Дарья выиграла бесплатную съемку у популярного фотографа. Никаких документов и расписок она при этом не подписывала. Не запрашивал фотограф и согласия родителей на участие несовершеннолетней в съемке. Предполагалось, что Дарья получит буквально несколько снимков для личного пользования. О том, что фотографии окажутся в коммерческом обороте, речи не шло.

Однако спустя три года знакомые девушки случайно заметили ее изображение на обложке турецкой книги. После поиска по изображению она обнаружила в сети свои фото на международных фотостоках, в рекламных материалах и даже на крупном билборде в Москве. Позднее выяснилось, что в Германии вышло не менее двенадцати книг, посвященных БДСМ-практикам, где на обложках использовались ее портреты.

Автором фотосъемки, по словам Дарьи, был московский фотограф Алексей Маликов. Впоследствие он продал изображения различным агентствам и получил прибыль от их дальнейшего распространения.

«Есть еще девочки, чьи фото он продавал! Видимо, у него это была такая массовая схема! Я сейчас просто хочу предостеречь от таких ситуаций, чтобы девушки были очень осторожными в наше время, когда вот так легко можно потерять контроль над ситуацией!» — рассказала Дарья в беседе с журналистами Ura.ru.

Семья девушки обратилась к юристам. Как отмечает Shot, им удалось добиться удаления лишь небольшого объема фотографий, однако большинство снимков продолжает распространяться через зарубежные площадки, где установить правообладателей и добиться удаления гораздо сложнее. На досудебную претензию фотограф не ответил. Судя по всему, он просто не живет по указанному адресу, уточнила девушка.

Ранее СМИ писали о подростке, который решил организовать бизнес по продаже в откровенных фото своих одноклассниц. Он создавал их с помощью нейросетей. Об этом стало известно после того, как одна из девушек случайно наткнулась на аккаунт, где было размещено видео с ее участием, сгенерированное ИИ.