EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка случайно нашла свои фото на обложке БДСМ-книг

2 минуты чтения 15:19 | Обновлено: 16:09
Россиянка случайно нашла свои фото на обложке БДСМ-книг

Жительница Магнитогорска Дарья обнаружила свои подростковые фотографии на обложках зарубежных эротических романов. Это неожиданное открытие произошло через 10 лет после того, как она поучаствовала в бесплатной фотосессии. Об этом девушка рассказала изданию Ura.ru.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Как сообщил телеграм-канал Shot, в 2015 году тогда 15-летняя Дарья выиграла бесплатную съемку у популярного фотографа. Никаких документов и расписок она при этом не подписывала. Не запрашивал фотограф и согласия родителей на участие несовершеннолетней в съемке. Предполагалось, что Дарья получит буквально несколько снимков для личного пользования. О том, что фотографии окажутся в коммерческом обороте, речи не шло.

Однако спустя три года знакомые девушки случайно заметили ее изображение на обложке турецкой книги. После поиска по изображению она обнаружила в сети свои фото на международных фотостоках, в рекламных материалах и даже на крупном билборде в Москве. Позднее выяснилось, что в Германии вышло не менее двенадцати книг, посвященных БДСМ-практикам, где на обложках использовались ее портреты.

Автором фотосъемки, по словам Дарьи, был московский фотограф Алексей Маликов. Впоследствие он продал изображения различным агентствам и получил прибыль от их дальнейшего распространения.

«Есть еще девочки, чьи фото он продавал! Видимо, у него это была такая массовая схема! Я сейчас просто хочу предостеречь от таких ситуаций, чтобы девушки были очень осторожными в наше время, когда вот так легко можно потерять контроль над ситуацией!» — рассказала Дарья в беседе с журналистами Ura.ru.

Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
Интернет и мемы6 минут чтения

Семья девушки обратилась к юристам. Как отмечает Shot, им удалось добиться удаления лишь небольшого объема фотографий, однако большинство снимков продолжает распространяться через зарубежные площадки, где установить правообладателей и добиться удаления гораздо сложнее. На досудебную претензию фотограф не ответил. Судя по всему, он просто не живет по указанному адресу, уточнила девушка. 

Ранее СМИ писали о подростке, который решил организовать бизнес по продаже в откровенных фото своих одноклассниц. Он создавал их с помощью нейросетей. Об этом стало известно после того, как одна из девушек случайно наткнулась на аккаунт, где было размещено видео с ее участием, сгенерированное ИИ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Фрагмент обложки книги «Dinner & Demut - Sklavin zweier Herrn: Erpresst und Abgerichtet» на Amazon.com

Посмотрите другие материалы

23 удара молотком
Криминал
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
15:05
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Интернет и мемы
Фанфик по Гарри Поттеру про секс-насилие стал бестселлером
Роман уже купили больше миллиона человек. Критики беспокоятся, что жестокость по отношению к женщинам в фэнтези становится трендом
00:01
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01 8 декабря
Ни жив, ни мертв
Криминал
Ни жив, ни мертв
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд