Подросток «раздевал» своих одноклассниц с помощью ИИ с целью продажи фотографий

Подростка из Валенсии подозревают в создании фото и видео обнаженных одноклассниц с помощью ИИ, на его действия пожаловались 15 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на испанскую полицию.

Имя подозреваемого не называется, известно лишь, что ему 17 лет. Подросток планировал продавать контент в интернете — о его планах стало известно после того, как одна из девушек обнаружила аккаунт, в котором было размещено видео с ее участием, созданное ИИ.

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Позже девушка обнаружила второй аккаунт с аналогичным контентом и обратилась в полицию. Силовики начали искать подозреваемого среди одноклассников 15 пострадавших — они проверили IP-адреса и получили адрес подозреваемого. Адреса электронных почт, использованные для создания аккаунтов, также принадлежали одному и тому же человеку.

Подросток находится под следствием в рамках открытого дела по статье о совращении несовершеннолетних, сообщает полиция. Его расследование контролируется судом по делам несовершеннолетних, процесс длится с декабря 2024 года.

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Ранее СМИ писали о мужчине из Австралии, которые создавал многочисленные порно-дипфейки своих знакомых и угрожал им сексуализированным насилием. Одна из жертв рассказала, что получила электронное письмо, в котором содержалась ссылка на сайт с созданными ИИ порнографическими материалами с ее лицом. На некоторых изображениях было написано полное имя девушки, ник в инстаграме, номер телефона и название ее населенного пункта.

В судебном разбирательстве приняли участие 26 женщин, ставшие жертвами дипфейков. Полицейские, по словам потерпевших, отказывались начинать расследование и советовали самостоятельно попросить мужчину «остановиться». Журналисты отмечают, что ситуация изменилась только после смены следователя — подозреваемый признался, когда полицейские пришли к нему с обыском. Мужчину приговорили к девяти годам тюремного заключения.