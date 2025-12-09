Кремль ответил на слова канцлера Германии о подготовке российского нападения на НАТО

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия готовится к нападению на НАТО, «полной глупостью». Об этом сообщает ТАСС.

Песков призвал «слушать первоисточник», имея в виду Путина, вместо изучения «постулатов», которые, по мнению Мерца, «якобы содержатся в отдельных государственных доктринах».

Помимо этого, Песков заявил, что власти активно готовятся к прямой линии с Путиным, которая запланирована на 19 декабря. Спикер Кремля отметил «высокую динамику обращений» россиян в этом году и связал ее с «увеличением инструментария сбора вопросов». По его словам, Кремль получил много вопросов от молодежи и детей.

Также Песков добавил, что Путин не хочет восстанавливать СССР и не считает, что это возможно. Несколько дней назад Путин озвучил аналогичную мысль в интервью телеканалу India Today.

По словам Пескова, Кремль получил множество обращений от детей по поводу блокировки популярной игровой платформы Roblox, о чем Роскомнадзор объявил 3 декабря. После этого были заблокированы мессенджер Snapchat, сервис FaceTime, а российские СМИ предупредили о возможной блокировке игры Minecraft. Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что половина российских школьников хотят уехать из России из-за блокировок.

Кроме того, Песков прокомментировал повышение НДС до 22%, которое вступит в силу со следующего года. По словам пресс-секретаря Путина, этот шаг был обоснованным и необходимым, но понимания того, как долго это повышение будет действовать, в Кремле нет.

Относительно переговоров по Украине Песков заявил, что Москва постоянно контактирует с Белым домом и ждет итогов обсуждения мирного плана между США и Украиной.