Общество

Дети завалили Кремль жалобами из-за блокировки Roblox

2 минуты чтения 20:15

Расстроенные блокировкой игры Roblox дети начали массово писать жалобы властям. О большом количестве обращений сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. 

Ранее о бурной реакции детей на запрет популярной платформы высказалась глава Лиги безопасного интернете Екатерина Мизулина. По ее данным, каждый второй ребенок теперь «хочет уехать из России».

«Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

Песков, в свою очередь, подтвердил, что обращений действительно много, однако уточнил, что дети пишут не о желании покинуть страну, а исключительно о самой игре.

«Нет, мы этой информацией не владеем. Хотя я могу подтвердить, что очень много детских обращений по этой теме. Дети об этом пишут… Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре», — сказал он.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на прошлой неделе. Представители службы объяснили это тем, что на платформе распространяется контент, «пропагандирующий и оправдывающий экстремистскую и террористическую деятельность», а также материалы на ЛГБТ-тематику.

На прошлой неделе Роскомнадзор провел целую серию блокировок. Так, помимо игры Roblox, об объявил об ограничение доступа к мессенджеру Snapchat, поскольку приложение используется «для организации и проведения террористических действий и вербовки их исполнителей». А после этого подтвердил блокировку американского сервиса для звонков FaceTime.

