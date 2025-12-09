EN
Криминал

Бастрыкин пригрозил чиновникам способным читать память полиграфом

2 минуты чтения 10:35 | Обновлено: 10:38

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин написал статью о борьбе с коррупцией для РБК. В ней он проанализировал актуальную статистику по коррупционным преступлениям.

Бастрыкин отметил, что одних наказаний для искоренения коррупции недостаточно, и привел пример стран, где за такие преступления предусмотрена смертная казнь. Российским чиновникам он предложил иметь в виду, что в будущем может быть изобретен полиграф, умеющий «однозначно определять наличие в памяти» следов преступлений.

По мнению чиновника, госслужащим следует помнить о возможности изобретения этого прибора, чтобы соблюдать закон самим и прививать такую привычку своим детям. Он напомнил, что при расследовании коррупционного преступления под удар попадают родственники подозреваемых, поскольку именно на них фигуранты уголовных дел часто оформляют имущество и активы.

Также Бастрыкин анонсировал законопроект, который расширит полномочия СК и позволит силовикам арестовывать имущество людей, совершивших любое коррупционное преступление — сейчас это можно делать, когда человек обвинен в нарушении некоторых из статей этой сферы, предусмотренных УК.

СК планирует арестовывать имущество, полученное не преступным путем и отчужденное третьим лицам. Бастрыкин считает, что так силовики смогут бороться с попытками сокрытия собственности и уклонения от возмещения ущерба. Он утверждает, что законопроект уже передан в правительство и был поддержан заинтересованными органами власти.

Вывод за границу полученных преступным путем активов не помогает избежать ответственности, считает Бастрыкин. Он отметил, что власти других стран также понимают, как были получены эти деньги, и изымают их в свою пользу. Продуктивным в вопросе борьбы с коррупцией чиновник считает взаимодействие с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном, Черногорией и Молдовой. Остальные государства в его статье названы «так называемыми зарубежными партнерами».

