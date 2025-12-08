EN
Криминал

Блогерша засунула сына в пакет и выкачала из него воздух

2 минуты чтения 08:15 | Обновлено: 11:27
Блогерша из Саратова, 36-летняя Анна Сапарина, засунула своего сына Стаса в вакуумный пакет и начала выкачивать из него воздух. Соответствующее видео появилось в ее соцсетях, обратил внимание телеграм-канал Baza.

На ролике есть подпись «Когда шла третья неделя на больничном». Лежащий внутри пакета сын блогерши через несколько секунд после включения насоса закричал: «Мама». НТВ пишет, что после этого женщина остановилась и открыла пакет, а ее сын показал одобрительный жест — на опубликованном в сети ролике этого фрагмента нет.

Сын блогерши в пакете
Сын блогерши в пакете. Кадр: Telegram-канал BAZA

Отмечается, что Сапарина ведет материнский блог, а некоторые ее ролики набирают миллионы просмотров. Как отмечает Baza, в подписи к видео Сапарина пошутила, что «можно и корзинке перекрыть кислород». Однако подписчики блогерши обрушились на нее с критикой и напомнили об опасности подобных «игр».

На ролик обратила внимание прокуратура Саратовской области. Там заявили о проведении проверки по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка.

«Надзорное ведомство даст оценку вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также установит причины и условия произошедшего. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге арестовали преподавателя игры на балалайке Артема Ваганова, который заманивал учеников к себе домой и душил их там пакетом под предлогом «проверки дыхания» и оборудования для школы, а после платил им. По словам знакомых учеников Ваганова, дети могли получить от 20 до 60 тысяч за такие «занятия».

Фото:Анна Сапарина. Фото: Telegram-канал BAZA

