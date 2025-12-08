EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

2 минуты чтения 10:19 | Обновлено: 11:25
Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

Жительница Омска по имени Эльвира рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что ее муж Андрей накричал на нее из-за плохо вымытой духовки и после сломал ей нос из-за остатков чистящего средства в раковине.

По словам Эльвиры, она познакомилась с будущим мужем в мае этого года, после чего мужчина стал активно за ней ухаживать. Спустя два месяца Андрей и Эльвира заключили брак и уехали на медовый месяц в Египет, где мужчина впервые применил насилие к жене.

Андрей
Андрей. Фото предоставлено пострадавшей Telegram-каналу «Осторожно, новости»

Эльвира рассказала, что она отказалась идти спать по требованию мужа. Тогда он «притащил [супругу] за волосы» в номер и пригрозил закрыть дверь, чтобы та никуда не ушла. По словам Эльвиры, она воспринимала происходящее как «бытовуху» и считала, что так и должно быть.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
Общество12 минут чтения

Женщина отметила, что после каждой ссоры Андрей дарил ей цветы и извинялся, но при этом мог избить ее за плохо вымытую душевую. В конце ноября, по словам Эльвиры, ее муж пришел с работы и увидел, что она якобы плохо помыла духовку. Андрей потребовал ее отмыть и ушел на тренировку по смешанным единоборствам.

Раковина с остатками чистящего стредства
Раковина с остатками чистящего средства. Фото предоставлено пострадавшей Telegram-каналу «Осторожно, новости»

По возвращении домой мужчина принес Эльвире очередной букет цветов и попросил прощения, но через через несколько минут он увидел в раковине остатки моющего средства, которым его жена отмывала духовку.

«Из-за этого Андрей очень сильно взбесился, вышел из себя. Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему [я] такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать», — рассказала Эльвира.

Ни жив, ни мертв 
Ни жив, ни мертв 
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
Криминал11 минут чтения

В больнице ей диагностировали закрытый перелом носа. Там с ней пообщался участковый, но травмы не зафиксировали как побои, поскольку Эльвира обратилась первым делом в медучреждение, а не в полицию. Ее муж при этом отрицает, что сломал женщине нос.

«Последние его слова он сказал моей сестре: “Я не буду перед ней извиняться, я такой, какой есть, и меняться не буду”. Человек не пытался со мной связаться и хоть как-то принести извинения, и самое обидное, он даже не интересовался моим состоянием», — заявила Эльвира.

Сейчас, как пишет «Осторожно, новости», ее выписали из больницы. Эльвира хочет сделать судмедэкспертизу и подать на мужа в суд.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Эльвира. Фото предоставлены пострадавшей Telegram-каналу «Осторожно, новости»

Посмотрите другие материалы

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Общество
Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов
Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор
00:01
Ни жив, ни мертв 
Криминал
Ни жив, ни мертв 
В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так
17:00 7 декабря
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Криминал
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
00:01 7 декабря
Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01 6 декабря
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд