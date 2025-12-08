Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

Жительница Омска по имени Эльвира рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что ее муж Андрей накричал на нее из-за плохо вымытой духовки и после сломал ей нос из-за остатков чистящего средства в раковине.

По словам Эльвиры, она познакомилась с будущим мужем в мае этого года, после чего мужчина стал активно за ней ухаживать. Спустя два месяца Андрей и Эльвира заключили брак и уехали на медовый месяц в Египет, где мужчина впервые применил насилие к жене.

Андрей. Фото предоставлено пострадавшей Telegram-каналу «Осторожно, новости»

Эльвира рассказала, что она отказалась идти спать по требованию мужа. Тогда он «притащил [супругу] за волосы» в номер и пригрозил закрыть дверь, чтобы та никуда не ушла. По словам Эльвиры, она воспринимала происходящее как «бытовуху» и считала, что так и должно быть.

Мой папа умирал у меня на глазах 16 часов Он хотел уйти в окружении семьи и отказался ехать в больницу. Мы решили уважать его выбор Общество 12 минут чтения

Женщина отметила, что после каждой ссоры Андрей дарил ей цветы и извинялся, но при этом мог избить ее за плохо вымытую душевую. В конце ноября, по словам Эльвиры, ее муж пришел с работы и увидел, что она якобы плохо помыла духовку. Андрей потребовал ее отмыть и ушел на тренировку по смешанным единоборствам.

Раковина с остатками чистящего средства. Фото предоставлено пострадавшей Telegram-каналу «Осторожно, новости»

По возвращении домой мужчина принес Эльвире очередной букет цветов и попросил прощения, но через через несколько минут он увидел в раковине остатки моющего средства, которым его жена отмывала духовку.

«Из-за этого Андрей очень сильно взбесился, вышел из себя. Он начал кричать, что эта раковина стоит 90 тысяч, почему [я] такая неаккуратная. После этого он начал меня избивать», — рассказала Эльвира.

Ни жив, ни мертв В камере одной из самых охраняемых тюрем произошел пожар. Полиция предполагала, что заключенный сгорел заживо, но это было не так Криминал 11 минут чтения

В больнице ей диагностировали закрытый перелом носа. Там с ней пообщался участковый, но травмы не зафиксировали как побои, поскольку Эльвира обратилась первым делом в медучреждение, а не в полицию. Ее муж при этом отрицает, что сломал женщине нос.

«Последние его слова он сказал моей сестре: “Я не буду перед ней извиняться, я такой, какой есть, и меняться не буду”. Человек не пытался со мной связаться и хоть как-то принести извинения, и самое обидное, он даже не интересовался моим состоянием», — заявила Эльвира.

Сейчас, как пишет «Осторожно, новости», ее выписали из больницы. Эльвира хочет сделать судмедэкспертизу и подать на мужа в суд.