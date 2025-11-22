Телефонные мошенники начали разоблачать сами себя

Телефонные мошенники начали применять новую схему, в которой инсценируют собственное «разоблачение», чтобы вызвать больше доверия у жертвы. О таком случае сообщила московская прокуратура.

По данным ведомства, аферисты действуют в два этапа. Сначала они звонят гражданам, представляются сотрудниками различных организаций или госструктур и получают от жертвы нужные коды или данные. После этого мошенники намеренно произносят в трубку фразу, раскрывающую их «злой умысел», чтобы создать впечатление случайной утечки информации.

На втором этапе злоумышленники связываются с человеком снова, но уже от имени других ведомств. Они утверждают, что готовы «помочь», используя инсценированное разоблачение как подтверждение своей «надежности».

В прокуратуре привели пример такого обмана. Жительнице Москвы позвонили якобы представители ресурсоснабжающей организации и обсуждали тему ЖКХ. После того как женщина сообщила «номер электронной очереди» из смс, собеседники специально вслух отметили, что получили нужный код. Вскоре на телефон пришло уведомление от имени Госуслуг о «взломе» личного кабинета, а по указанному номеру заявительнице сообщили, что она стала «соучастницей» преступной деятельности.

Следуя инструкциям звонивших, женщина сняла все свои сбережения — 33,5 миллиона рублей — и передала их человеку, представившемуся сотрудником банка. Лишь позже выяснилось, что она стала жертвой мошенников.

В прокуратуре подчеркнули необходимость перепроверять сведения из смс, не называть никому полученные коды и не доверять «переключениям» между якобы разными ведомствами. Ведомство также рекомендует не выполнять инструкции, поступающие по телефону от незнакомых лиц, независимо от того, кем они представляются.