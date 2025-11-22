EN
Общество

Телефонные мошенники начали разоблачать сами себя

18:41

Телефонные мошенники начали применять новую схему, в которой инсценируют собственное «разоблачение», чтобы вызвать больше доверия у жертвы. О таком случае сообщила московская прокуратура.

По данным ведомства, аферисты действуют в два этапа. Сначала они звонят гражданам, представляются сотрудниками различных организаций или госструктур и получают от жертвы нужные коды или данные. После этого мошенники намеренно произносят в трубку фразу, раскрывающую их «злой умысел», чтобы создать впечатление случайной утечки информации.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

На втором этапе злоумышленники связываются с человеком снова, но уже от имени других ведомств. Они утверждают, что готовы «помочь», используя инсценированное разоблачение как подтверждение своей «надежности».

В прокуратуре привели пример такого обмана. Жительнице Москвы позвонили якобы представители ресурсоснабжающей организации и обсуждали тему ЖКХ. После того как женщина сообщила «номер электронной очереди» из смс, собеседники специально вслух отметили, что получили нужный код. Вскоре на телефон пришло уведомление от имени Госуслуг о «взломе» личного кабинета, а по указанному номеру заявительнице сообщили, что она стала «соучастницей» преступной деятельности.

Лучший на своем курсе
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
Криминал16 минут чтения

Следуя инструкциям звонивших, женщина сняла все свои сбережения — 33,5 миллиона рублей — и передала их человеку, представившемуся сотрудником банка. Лишь позже выяснилось, что она стала жертвой мошенников.

В прокуратуре подчеркнули необходимость перепроверять сведения из смс, не называть никому полученные коды и не доверять «переключениям» между якобы разными ведомствами. Ведомство также рекомендует не выполнять инструкции, поступающие по телефону от незнакомых лиц, независимо от того, кем они представляются.

