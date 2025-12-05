Мужчина проглотил яйцо Фаберже и шесть дней ходил в туалет под присмотром полиции

Полиция Новой Зеландии отчиталась об обнаружении украденного шесть дней назад яйца-кулона Фаберже. Правоохранители дождались, пока оно выйдет из организма проглотившего его преступника, пишет ABC News.

Одна ошибка стала причиной большого провала Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло? Экономика 13 минут чтения

Задержанный после кражи в ювелирном магазине 32-летний житель Окленда не признавал свою вину и отрицал, что имеет отношение к пропаже яйца. Его поместили под стражу, а затем арестовали и установили за ним круглосуточное наблюдение, «ожидая появления доказательств».

Яйцо-кулон покинуло организм мужчины самостоятельно, полицейские не проводили хирургического вмешательства, отмечают журналисты. Правоохранители внимательно следили за каждым походом подозреваемого в туалет, чтобы обнаружить украшение, стоимость которого оценивается в 19 тысяч долларов.

Мужчину обязали явиться в Оклендский окружной суд в понедельник, 8 декабря, пока он останется под стражей. «Мы обязаны продолжать следить за ним, учитывая обстоятельства произошедшего», — заявили СМИ представители полиции.

Создатели украшения вдохновлялись образом главного антагониста фильма «Осьминожка» 1983 года, снятого в сеттинге бондианы. В сюжете картины также фигурировало поддельное яйцо Фаберже, использовавшееся для контрабандной перевозки драгоценностей.

Проглоченное яйцо является одним из 50 в партии, оно изготовлено из золота, покрыто зеленой эмалью и инкрустировано 183 бриллиантами и двумя сапфирами. Кулон открывается — внутри него находится осьминог из 18-каратного желтого золота, украшенный белыми бриллиантовыми присосками и черными бриллиантовыми глазами.

ABC News отмечает, что полицейские выложили фотографии украшения, сделанные после его обнаружения. На украшении нет видимых следов повреждений как самого яйца, так и золотой подвески. Не пострадал даже ценник из магазина. Кулон пока останется у полиции, отмечает The Guardian.