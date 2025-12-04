Женщина убивала детей из-за их красоты

В Индии по обвинению в серии детских убийств арестована 32-летняя женщина по имени Пунам. В качестве основного мотива преступлений полиция называет патологическую зависть — Пунам не хотела, чтобы кто-то был красивее ее. Об этом пишет India Today.

По данным следствия, за два года Пунам убила четырех детей, включая собственного трехлетнего сына. Жертвами становились дети из ее большой семьи. Первый известный следствию эпизод произошел в 2023 году. Тогда, как сообщается, Пунам утопила девятилетнюю дочь своей невестки, инсценировав несчастный случай.

Позже она таким же образом убила своего сына. Следователи полагают, что это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание от предыдущего преступления. В 2025 году, по версии полиции, Пунам повторила тот же способ убийства еще дважды. Погибли две шестилетние девочки: дочь ее двоюродной сестры и племянница, которую женщина сопровождала на семейной свадьбе в начале декабря.

Согласно материалам дела, Пунам действовала «поразительно хладнокровно». После каждого убийства она сохраняла спокойствие и не проявляла признаков тревоги. Такое поведение, по словам полиции, долгое время не позволяло родственникам даже заподозрить ее. В полиции считают, что у женщины есть черты «высокофункционального психопата». Однако для подтверждения этой гипотезы ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

India Today пишет, что Пунам умна и хорошо образована, у нее есть магистерская степень по политологии. Члены семьи описывают ее как «тихую и рассудительную» женщину. Родственники рассказали полицейским, что она активно участвовала в семейных мероприятиях и пользовалась доверием, благодаря чему могла легко оставаться наедине с детьми. После задержания Пунам признала свою вину.