Политика

СМИ: Европа предупредила Украину о возможном предательстве США

2 минуты чтения 18:42 | Обновлено: 21:25

Европа глубоко не доверяет США в вопросах мирных переговоров и опасается, что Вашингтон навяжет Киеву территориальные уступки, но не даст взамен никаких гарантий безопасности. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на стенограмму телефонного разговора европейских лидеров с украинским президентом, которая оказалась в распоряжении редакции.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

По данным издания, в начале этой недели канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели закрытый телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Они предупредили президента Украины, что в ближайшие дни он должен быть крайне осторожен.

«Существует вероятность, что США предадут Украину по территориальному вопросу без четких гарантий безопасности», — сказал Макрон, напомнив, что именно вокруг территорий сейчас ведутся наиболее ожесточенные споры.

Мерц, в свою очередь, добавил, что и с Европой, и с Украиной играют в политические игры. Spiegel предполагает, что канцлер Германии намекал на закулисные переговоры, которые ведет с Россией спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В конфиденциальном разговоре также участвовал президент Финляндии Александр Стубб, который, как утверждает издание, согласился, что Европа не должна оставлять Украину «наедине с этими ребятами».

Лучшие страны для иммигрантов
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
Общество12 минут чтения

Отдельно участников разговора беспокоило, что Европу фактически отстранили от мирных переговорах. Чтобы исправить положение, европейские лидеры надеялись организовать 3 декабря встречу с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Брюсселе. Однако сразу после встречи с Путиным в Москве американские переговорщики улетели в США, отменив запланированный разговор с Зеленским.

Встреча Путина с американской делегацией состоялась в Кремле 2 декабря. Переговоры длились почти пять часов, но их итоги стороны практически не комментировали. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что они не обсуждали конкретные формулировки, а концентрировались на сути, «заложенной в американские документы».

