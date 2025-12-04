Путин оценил встречу с посланниками Трампа

Владимир Путин прокомментировал прошедшие 2 декабря в Москве переговоры с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В интервью India Today он назвал встречу полезной.

«Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима», — заявил Путин. Он также назвал «непростой задачей» возможный консенсус по мирному соглашению и добавил, что встреча с Уиткоффом и Кушнером длилась долго, поскольку сторонам пришлось обсудить каждый пункт мирного плана.

«То, что привезли нам американские коллеги, было основано так или иначе на наших договоренностях до этой встречи с президентом Трампом на Аляске», — продолжил Путин. По его словам, Вашингтон разделил свой план на четыре части и предложил обсуждать каждую из них отдельно.

В то же время Путин заявил, что в этих предложениях были пункты, с которыми Кремль не готов согласиться, и что раскрытие деталей переговоров может помешать процессу, который пытается организовать Вашингтон, занимаясь «челночной дипломатией».

Помимо этого, Путин заявил, что Россия изначально потребовала вывести украинские войска из Донецкой и Луганской областей после так называемых референдумов в 2014 году. По его словам, Киев отказался это делать и предпочел военные действия.

Также Путин добавил, что Россия не собирается возвращаться в «Большую восьмерку», чья доля в мировой экономике, по мнению Путина, «постоянно сокращается».

Ранее Дональд Трамп также прокомментировал прошедшую два дня назад встречу. По его словам, она была «достаточно хорошей», а Путин «хотел бы положить конец войне».

«Я не знаю, что делает Кремль. Могу сказать, что у них была довольно плодотворная встреча с президентом Путиным. <…> Это война, которую вообще не следовало начинать», — заявил Трамп в Овальном кабинете.

Трамп отметил, что разговаривал с Уиткоффом и Кушнером во вторник вечером после их встречи в Кремле. По его словам, у посланников сложилось впечатление, что Путин «хотел бы вернуться к более нормальной жизни» и наладить торговые отношения с США вместо войны в Украине.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер, как сообщили СМИ, отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и отправились сразу в Вашингтон. При этом газета New York Post пишет, что 4 декабря Уиткофф и Кушнер должны встретиться во Флориде с советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым.