Москвичи отравились дома неизвестным веществом

Мужчина, живущий в одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы, отравился неизвестным веществом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, передают телеграм-каналы «112», Shot и «Осторожно, Москва».

По их данным, инцидент произошел на Нижегородской улице. «112» позже сообщил об эвакуации жителей дома. На место приехали полицейские и спасатели. Сотрудники МЧС зашли в квартиру мужчины в защитных костюмах, отметил Shot.

Позже телеграм-канал сообщил, что число людей, отравившихся неизвестным веществом, выросло до трех. По предварительным данным, все они пострадали от средства против тараканов, которое распылили в квартире на восьмом этаже. В доме зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Произошедшее подтвердили в московской прокуратуре, заявив, что на месте работает Лефортовский межрайонный прокурор Александр Федоров. «Ход процессуальной проверки, ликвидация последствий инцидента и соблюдение прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

В октябре этого года сообщалось, что в Улан-Удэ десятки человек отравились готовой едой из сети супермаркетов «Николаевский». Среди отравившихся было более 20 детей, один из пострадавших попал в реанимацию. Медики диагностировали у отравившихся кишечную инфекцию.

Кроме того, в ноябре стало известно о госпитализации пяти школьников, которые отравились рецептурным транквилизатором и пивом. Странное поведение подростков заметил их классный руководитель во время урока. Учитель вызвал скорую, а школа заявила о проведении проверки.