Общество

Пятеро школьников приняли транквилизаторы на уроке и оказались в больнице

2 минуты чтения 20:16

В Шуваловской школе №1448 на западе Москвы пятеро учеников десятого класса были госпитализированы после употребления транквилизаторов и пива, сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «112».

Директор школы Ольга Дмитриева подтвердила агентству «Москва», что школьники отравились рецептурным препаратом. По ее словам, во время шестого урока классный руководитель заметил «странное» состояние у пятерых учеников и вызвал скорую помощь.

Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
Общество12 минут чтения

«Школа проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности учеников», — заявила Дмитриева. Также она сообщила изданию «Москва онлайн», что информация о произошедшем направлена в правоохранительные органы и инспекторам по делам несовершеннолетних, в школу вызваны родители пострадавших школьников.

Десятиклассники получили необходимую медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба московской прокуратуры. Ведомство организовало проверку. По данным «Известий», подростки были в состоянии средней степени тяжести.

«Вы — будущее России. Но есть нюанс»
«Вы — будущее России. Но есть нюанс»
Патриотизм, милитаризм, свобода слова и либерализм. О чем думают выпускники российских школ на третий год войны
Общество4 минуты чтения

Администрация школы планирует провести совет по профилактике 12 ноября, на котором «будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем». Об этом сказано в обращении  директора, опубликованном в телеграм-канале учреждения.

Прокуратура Камчатского края ранее сообщила, что ученики средней школы №2 в Мильковском районе обнаружили хлеб с личинками и насекомыми в хлебе из столовой. По данным силовиков, некачественный хлеб поступил и в школу №1, вся партия продуктов изъята, Роспотребнадзор начал проверку.

