Пятеро школьников приняли транквилизаторы на уроке и оказались в больнице

В Шуваловской школе №1448 на западе Москвы пятеро учеников десятого класса были госпитализированы после употребления транквилизаторов и пива, сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «112».

Директор школы Ольга Дмитриева подтвердила агентству «Москва», что школьники отравились рецептурным препаратом. По ее словам, во время шестого урока классный руководитель заметил «странное» состояние у пятерых учеников и вызвал скорую помощь.

«Школа проводит внутреннее расследование, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности учеников», — заявила Дмитриева. Также она сообщила изданию «Москва онлайн», что информация о произошедшем направлена в правоохранительные органы и инспекторам по делам несовершеннолетних, в школу вызваны родители пострадавших школьников.

Десятиклассники получили необходимую медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба московской прокуратуры. Ведомство организовало проверку. По данным «Известий», подростки были в состоянии средней степени тяжести.

Администрация школы планирует провести совет по профилактике 12 ноября, на котором «будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем». Об этом сказано в обращении директора, опубликованном в телеграм-канале учреждения.

