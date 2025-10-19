EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Десятки россиян отравились готовой едой из супермаркета

2 минуты чтения 15:30

В Улан-Удэ 49 человек заразились кишечной инфекцией, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По данным Минздрава, пациенты употребляли готовую продукцию сети супермаркетов «Николаевский», в том числе шаурму и онигири.

У 11 из 49 пациентов с кишечной инфекцией лабораторно подтвержден сальмонеллез, 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка. Большинство пациентов в больницах находятся в состоянии средней степени тяжести и постепенно выздоравливают, один человек — в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. 

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Среди пациентов есть одна молодая мать, кормящая грудью, сообщила глава Минздрава. «Она чувствует себя хорошо, но, конечно, очень переживает из-за разлуки. Поручила нашим врачам окружить ее особым вниманием, заботой и обеспечить всем необходимым, чтобы поддержать ее в этой непростой ситуации», — написала она в своем телеграм-канале.

Жителей Улан-Удэ, которые употребляли произведенную 18 октября готовую продукцию торговой сети «Николаевский» и испытывают симптомы отравления, медики призвали вызвать скорую помощь или обратиться в инфекционную больницу. Также по телефону 122 работает горячая линия Минздрава.

«Cамая страшная серийная убийца в стране»
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
Мир20 минут чтения

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что цех компании «Восток», в котором были произведены зараженные продукты, закрыт. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса). Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве