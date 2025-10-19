Десятки россиян отравились готовой едой из супермаркета

В Улан-Удэ 49 человек заразились кишечной инфекцией, сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. По данным Минздрава, пациенты употребляли готовую продукцию сети супермаркетов «Николаевский», в том числе шаурму и онигири.

У 11 из 49 пациентов с кишечной инфекцией лабораторно подтвержден сальмонеллез, 40 больных госпитализированы, из них 22 ребенка. Большинство пациентов в больницах находятся в состоянии средней степени тяжести и постепенно выздоравливают, один человек — в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить? Общество 6 минут чтения

Среди пациентов есть одна молодая мать, кормящая грудью, сообщила глава Минздрава. «Она чувствует себя хорошо, но, конечно, очень переживает из-за разлуки. Поручила нашим врачам окружить ее особым вниманием, заботой и обеспечить всем необходимым, чтобы поддержать ее в этой непростой ситуации», — написала она в своем телеграм-канале.

Жителей Улан-Удэ, которые употребляли произведенную 18 октября готовую продукцию торговой сети «Николаевский» и испытывают симптомы отравления, медики призвали вызвать скорую помощь или обратиться в инфекционную больницу. Также по телефону 122 работает горячая линия Минздрава.

«Cамая страшная серийная убийца в стране» Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому Мир 20 минут чтения

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что цех компании «Восток», в котором были произведены зараженные продукты, закрыт. Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса). Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.