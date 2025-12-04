EN
Экономика

В Сбере назвали курс рубля после новогодних праздников

2 минуты чтения 23:50

Рубль в декабре и январе удержит стабильные показатели, а его курс до и после новогодних праздников составит 77-80 рублей за доллар, считают аналитики сервиса «СберИнвестиции».

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

При этом рубль может укрепиться до 70-75 рублей за доллар, если за эти два месяца реализуется «оптимистичный сценарий», в том числе связанный с ожиданиями от переговоров США с Россией и Украиной.

В 2026 году аналитики Сбера ожидают снижение ключевой ставки Центробанка, сокращение продажи валюты со стороны ЦБ и экспортеров, последние могут пойти на такой шаг из-за низких цен на нефть. Эти причины, как считают в Сбере, приведут к падению курса до 100 рублей за доллар.

Ранее председатель правления Сбера Герман Греф пожаловался на «слишком крепкий» рубль. Он заявил, что курс в диапзоне 98-105 рублей за доллар устроил бы и экспортеров, и импортеров, создав «естественный барьер» на границе. Его достижение возможно при нормализации рынка, считает Греф.

Представители власти не согласны с Грефом и считают текущий курс рубля сбалансированным, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Чиновник допустил, что нынешний курс сохранится и в будущем, а также призвал россиян «учиться жить и работать» в таких условиях. Установленный на 5 декабря ЦБ курс составляет 76,9708 рублей за доллар.

Силуанов ждет, что в 2026 году в России возрастут инвестии и уменьшится показатель ключевой ставки. Это, по его мнению, приведет к росту экономики. Ослабление рубля может произойти, но для этого необходимо смягчение денежно-кредитной политики, которое позволит «кредитовать закупки импортных товаров» в большем объеме по сравнению с текущими показателями.

