Россиянам посоветовали учиться «жить и работать» с нынешним курсом рубля

Глава Минфина Антон Силуанов назвал в интервью РБК нынешний курс рубля «сбалансированным» и допустил, что таким он останется в будущем. Он посоветовал россиянам «учиться жить и работать» с таким курсом.

«Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время по курсу рубля, может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса. Поэтому мы считаем, что надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях», — заявил глава Минфина.

По его словам, на ослабление рубля может повлиять смягчение денежно-кредитной политики, которое позволит «кредитовать закупки импортных товаров» в большем объеме, нежели сейчас.

Силуанов добавил, что в следующем году российская экономика будет активно расти. Свой прогноз он объяснил предполагаемым снижением ключевой ставки и ростом объема инвестиций. «Все те меры поддержки, которые через бюджет оказываются в первую очередь в технологический суверенитет, дадут свое влияние в решении задач экономического роста», — отметил глава Минфина.

Ранее своими прогнозами относительно курса рубля поделился глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, в следующем году рубль будет ослабевать и преодолеет отметку в 90 рублей за один доллар.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, предупредил россиян о росте цен в начале 2026 года. По его прогнозам, на первый квартал придется пик инфляции, а курс российской валюты также упадет до 90 рублей за доллар.