Общество

Элитный рехаб с рекламой Тимати и Нилетто оказался в эпицентре скандала о пытках

2 минуты чтения 14:08 | Обновлено: 15:24
Элитный рехаб с рекламой Тимати и Нилетто оказался в эпицентре скандала о пытках

Еще одна сеть подмосковных рехабов оказалась в центре скандала из-за сообщений о жестоком обращении с пациентами. Силовики задержали блогера и основателя элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, передает телеграм-канал «112».

В то же время пресс-служба управления Следственного комитета по региону сообщила о задержании сотрудников двух реабилитационных центров. Конкретные имена и названия рехабов в сообщении не указаны. Однако известно, что один из них расположен в Егорьевске, а другой — в Ленинском городском округе. Возбуждены два уголовных дела о незаконном лишении свободы. По данным СК, подозреваемые систематически применяли к постояльцам физическое насилие.

По информации «112», 30 ноября один из пациентов центра, расположенного в городе Видное (Ленинский городской округ — прим. «Холода»), дозвонился родственникам и рассказал, что в рехабе «избивают людей и морят голодом». После звонка в учреждение прибыли силовики. Они задержали Антонова, часть персонала и, как утверждается, обнаружили «свидетельства пыток». Сейчас, по сообщениям СМИ, Антонов находится на допросе.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

Как пишет близкий к силовикам телеграм-канал Mash, один из пациентов рехаба из-за постоянных голодовок и издевательств похудел со 100 килограммов до 40 всего за три месяца. Из центра его якобы в тяжелом состоянии забрал отец. По словам мужчины, его били, обливали холодной водой и морили голодом — «давали одну курицу на 40 человек в день и по три кусочка хлеба».

Реабилитационный центр «Антонов PRO» рекламировали крупные блогеры и артисты. Среди них Миша Литвин, Тимати и Нилетто. На сайте утверждается, что сотрудники центра готовы помочь справиться с наркозависимостью, алкоголизмом, лудоманией и созависимостью.

Сам Антонов активно ведет блог о борьбе с зависимостью и позиционирует себя как человек, прошедший через тяжелый опыт наркомании. Он неоднократно рассказывал о длительном лечении, «срывах» и предыдущих судимостях, в том числе за грабеж и сбыт наркотиков. По словам Антонова, основанный им рехаб помог «сотням людей».

Бывший силовик убил королеву красоты
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
Криминал13 минут чтения

Неделей ранее стало известно о пытках и издевательствах над подростками в двух детских рехабах, расположенным в Подмосковье. Их основала Анна Хоботова, которая называет себя детским психологом, юристом и правозащитником и занимается помощью подросткам с разными зависимостями около 10 лет. Суд арестовал ее до 22 января по обвинению в незаконном лишении свободы, истязании несовершеннолетних и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также арестован администратор одного из рехабов Виталий Балабриков.

Фото:Telegram-канал Mash

