Криминал

Британия заявила о личном участии Путина в отравлении Скрипалей

2 минуты чтения 21:37

Владимир Путин лично санкционировал операцию ГРУ по устранению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считают власти Великобритании. Этот вывод содержится в опубликованном сегодня отчете о расследовании смерти Дон Стерджесс.

Одна ошибка стала причиной большого провала
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
Экономика13 минут чтения

Стерджесс, 44-летняя гражданка Великобритании, и ее партнер Чарли Роули стали случайными жертвами организованного ГРУ России покушения на жизнь Скрипаля и его дочери Юлии, считает руководитель расследования лорд Энтони Хьюз. Он также отметил, что Путин несет моральную ответственность за гибель Стерджесс и отравление Роули.

В день публикации доклада Великобритания также ввела санкции против всей структуры ГРУ и 11 ее сотрудников. Необходимость этих мер правительство страны обосновало тем, что ГРУ «сеет хаос и беспорядок по всей Европе» и пытается дестабилизировать ситуацию в Украине по приказу Путина.

Британия считает, что Путин лично отдал приказ об использовании отравлящего боевого вещества «Новичок» для убийства Скрипалей. Этот вывод в докладе обоснован тем, что операции такого уровня выполняются по инструкциям, а их одобрение невозможно без санкционирования на высшем уровне, то есть самим Путиным.

Лорд Хьюз отмечает, что действия ГРУ были опасными для окружающих, поскольку использование «Новичка» поставило под угрозу жизнь и здоровье обычных жителей Британии. Этот риск усилился из-за оставленного российскими силовиками флакона с «Новичком», замаскированного под духи, в Солсбери.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены «Новичком» в марте 2018 года. Сотрудники ГРУ Денис Сергеев, Александр Мишкин и Анатолий Чепига, пользовавшиеся псевдонимами Сергей Федотов, Руслан Боширов и Александр Петров, нанесли отравляющее вещество на ручку их дома. Их жертвы выжили.

По версии британских властей, российские силовики выбросили флакон с «Новичком», позже его нашел Роули и подарил Стерджесс. Женщина нанесла вещество на тело и умерла через неделю в больнице. Российские власти отрицают обвинения Лондона в своей причастности к произошедшему.

