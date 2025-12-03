EN
Криминал

14-летнюю школьницу заподозрили в убийстве собственной матери

2 минуты чтения 14:30

В Прокопьевске задержали 14-летнюю школьницу и ее 16-летнего знакомого по подозрению в убийстве матери девочки. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области. Тело 36-летней женщины нашли в подвале многоквартирного дома.

По версии следствия, убийство произошло 1 декабря в квартире, где жила семья. Подростки поочередно нанесли удары ножом в голову и тело женщины, от чего она скончалась на месте. Затем они перенесли тело в подвал многоквартирного дома, и спрятали его там.

В квартире силовики нашли нож, который, предположительно, стал орудием убийства. Следователи допрашивают подростков, чтобы выяснить их мотивы. Подозреваемым также назначена психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой — установить их состояние в момент совершения преступления. По данным СК, семья и задержанные подростки не были известны профилактическим службам и не состояли на учете.

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование уже взяла под контроль прокуратура Кемеровской области. В ведомстве сообщили, что начали отдельную проверку работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Прокуроры намерены выяснить, соблюдали ли ответственные структуры требования законодательства и могли ли они заранее заметить проблемы в семье.

В конце ноября СМИ сообщили о том, что в Петербурге на причастность к убийству матери проверяют 13-летнюю школьницу.  По данным источников, тело женщины с колотой раной в области шеи нашли пожарные, прибывшие тушить возгорание в квартире.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
