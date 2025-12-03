14-летнюю школьницу заподозрили в убийстве собственной матери

В Прокопьевске задержали 14-летнюю школьницу и ее 16-летнего знакомого по подозрению в убийстве матери девочки. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кемеровской области. Тело 36-летней женщины нашли в подвале многоквартирного дома.

По версии следствия, убийство произошло 1 декабря в квартире, где жила семья. Подростки поочередно нанесли удары ножом в голову и тело женщины, от чего она скончалась на месте. Затем они перенесли тело в подвал многоквартирного дома, и спрятали его там.

В квартире силовики нашли нож, который, предположительно, стал орудием убийства. Следователи допрашивают подростков, чтобы выяснить их мотивы. Подозреваемым также назначена психолого-психиатрическая экспертиза, цель которой — установить их состояние в момент совершения преступления. По данным СК, семья и задержанные подростки не были известны профилактическим службам и не состояли на учете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование уже взяла под контроль прокуратура Кемеровской области. В ведомстве сообщили, что начали отдельную проверку работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Прокуроры намерены выяснить, соблюдали ли ответственные структуры требования законодательства и могли ли они заранее заметить проблемы в семье.



В конце ноября СМИ сообщили о том, что в Петербурге на причастность к убийству матери проверяют 13-летнюю школьницу. По данным источников, тело женщины с колотой раной в области шеи нашли пожарные, прибывшие тушить возгорание в квартире.