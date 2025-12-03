EN
Криминал

Мужчина зарубил подростка топориком и напал на шестилетнего ребенка и его мать

2 минуты чтения 00:55

Житель аннексированного Крыма напал с кухонным топориком на семью своих родственников в одном из частных домов Симферополя, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

Нападавшему, чье имя не называется, 27 лет. Он успел зарубить своего 12-летнего племянника и попытался лишить жизни 37-летнюю женщину и ее шестилетнего ребенка. Ей удалось спасти и себя, и своего сына.

В СК отметили, что женщина оказала активное сопротивление нападавшему, она также успела позвать на помощь одного из своих родственников. Пострадавших доставили в реанимацию, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве малолетнего и покушении на убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Нападавший успел скрыться с места преступления до прибытия силовиков, он объявлен в розыск.

Региональное управление прокуратуры заявило, что семья ранее не состояла на учете, прокурор региона взял расследование дела на личный контроль. О мотивах, которые были у напавшего на своих родственников, в текстах силовиков не сообщается.

Ранее СК сообщил об инциденте, произошедшем 18 ноября в поселке Южный Туапсинского района Краснодарского края. Во время него 16-летний школьник зарубил топором свою бабушку, которая ругала его за плохую учебу в школе.

Подросток ударил пожилую женщину в шею, а затем смыл следы крови, спрятал топор и попытался скрыться с места преступления. Школьника отправили под стражу и назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы. СМИ со ссылкой на местных жителей сообщали, что подросток не хотел продолжать обучение, желая пойти на работу.

