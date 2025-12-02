СМИ рассказали об особенностях шопинга зумеров перед праздниками

Покупательские привычки зумеров меняют рынок розничной торговли. Молодые люди выбирают товары осторожнее, тратят меньше и все чаще предпочитают доступные аналоги известным брендам. Особенно это заметно в преддверии зимних праздников, когда все активно закупаются подарками, пишет The Guardian.

Согласно данным консалтинговой компании PwC, в США представители поколения Z в этом году планируют сократить праздничные траты почти на четверть. Среди причин — рост долговой нагрузки и общее давление на личные бюджеты. Аналитики отмечают, что зумеры чаще других испытывает сложности с кредитными платежами и в результате становятся более избирательными. Они обращают внимание не только на цену товара, но и его эмоциональную, социальную и практическую ценность.

Собеседники The Guardian отмечают, что перед покупкой молодые люди буквально проводят исследование. Они сравнивают бренды, изучают обзоры в интернете, проверяют качество материалов, ищут скидки и читают отзывы в соцсетях. Многие предпочитают посмотреть товар вживую, прежде чем оформить заказ онлайн.

Интерес к офлайн-шопингу среди зумеров в целом растет. Согласно данным исследовательской компании Ipsos, около 58% представителей поколения Z регулярно посещают торговые центры. Такие площадки воспринимаются теперь не просто как место для покупок, но и как пространство для общения, развлечений и участия в мероприятиях. Ритейлеры откликаются на этот запрос, увеличивая число событий в магазинах, развивая системы лояльности и делая ставку на покупательский опыт.

Отношение к брендам у зумеров тоже меняется, отмечает The Guardian. В целях экономии все больше молодых покупателей выбирают товары малоизвестных брендов или более дешевые «аналоги» популярных товаров. Однако, когда речь идет о подарках, они чаще выбирают оригинальные товары или вещи ручной работы.



Как писала ранее газета Financial Times, попытки зумеров экономить иногда приводят к неожиданным трендам. Так, например, это подстегнуло рост круизной индустрии, которую еще недавно считали развлечением для пенсионеров. Молодые путешественники выбирают лайнеры из-за предсказуемых расходов и возможности увидеть несколько стран за одну поездку. На фоне подорожания перелетов и отелей круизы оказываются более доступным вариантом, а короткие трех- и четырех дневные маршруты становятся для многих точкой входа в такой формат отдыха.