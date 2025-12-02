СМИ: СБУ обвинила британского инструктора в работе на Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины при содействии британских спецслужб выявила гражданина Великобритании Росса Дэвида Катмора, который, как утверждает следствие, в 2024–2025 годах выполнял задания российских спецслужб. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники в СБУ.

По информации собеседников издания, Катмор, у которого был боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке, приехал в Украину в 2024 году. Он, как отмечается, работал инструктором и обучал украинских военнослужащих.

Однако источник «РБК-Украина» сообщил, что британец, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. Он также рассказал, что, по версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения «целевых убийств» в Украине.

Собеседник в рядах СБУ рассказал, что «есть основания полагать, что Катмор завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий». Сейчас Катмор арестован и находится под стражей, пишет издание. Официально эту информацию в СБУ не комментировали.



Ранее The Times рассказало, что как минимум четыре громких убийства и покушения в Украине были связаны с работой ФСБ. Издание отмечало, что российские спецслужбы вербуют для этого украинцев. В частности, в публикации говорилось, что 52-летний житель Львова Михаил Сцельников застрелил бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия ради возвращения тела своего сына, пропавшего без вести под Бахмутом в 2023 году.