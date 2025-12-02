EN
Криминал

Группу мужчин обвинили в распространении сатанинских видео с насилием и пытками младенцев

2 минуты чтения

В Австралии арестовали четырех мужчин, которых заподозрили в причастности к хранению или распространению материалов, содержащих сцены сексуализированного насилия над детьми. Им предъявили обвинения после того, как полиция Нового Южного Уэльса провела расследование деятельности международной сети по производству сатанинских материалов, сообщили в пресс-службе полиции.

Детектив Джейн Доэрти заявила, что обвиняемые предположительно делились с сетью педофилов «отвратительным» контентом, изображающим детей от младенцев до 12 лет. Сама сеть, как утверждается, базировалась в Сиднее и выкладывала видеоролики на веб-сайте, администрируемом на международном уровне.

«Полиция будет утверждать в суде, что эта международная сеть вела переписку и обменивалась материалами, изображающими насилие над детьми и пытки детей с использованием символов и ритуалов, связанных с сатанизмом и оккультизмом», — рассказала Доэрти.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

По ее словам, на электронных устройствах, изъятых в ходе обыска в Сиднее, полиция обнаружила тысячи видеороликов. Среди них были в том числе ролики с сексуализированным насилием над животными.

При этом Доэрти отметила, что, по мнению полиции, обвиняемые сами не записывали видеоролики. Личности пострадавших детей пока не установлены. Для задержания 26-летнего мужчины, который, как утверждают в полиции, играл «ведущую роль» в преступной группировке, силовики пошли на штурм его квартиры.

Associated Press назвал имена обвиняемых: 26-летнего мужчину зовут Лэндон Джерманотта-Миллс, а трех других — Стюарт Вудс Ричес, Марк Эндрю Сендецки и Бенджамин Рэймонд Драйсдейл. Обвиняемым отказали в освобождении под залог, они должны предстать перед судом в январе будущего года.

