Экономика

Названы самые бедные страны Европы

2 минуты чтения 15:27 | Обновлено: 17:36
В 2024 году 17,4% жителей Евросоюза назвали себя бедными, сообщает Eurostat. По сравнению с 2023 годом показатель снизился — тогда о серьезных финансовых трудностях заявляли 19,1% респондентов. Статистика отражает не уровень доходов, а личную оценку людьми своего материального положения.

Самые высокие показатели субъективной бедности пришлись на страны юга и востока Европы. Лидером списка стала Греция, где 66,8% населения сообщили о нехватке денег. Это почти вдвое больше, чем в Болгарии (37,4%), занявшей второе место. Третью позицию антирейтинга заняла Словакия с показателем 28,7%.

В других странах региона динамика оказалась более позитивной. Так, в Сербии уровень субъективной бедности снизился с 42,6% в 2020 году до 34% в 2024-м, а в Румынии — с 35,8% до 23,8%. Тем не менее восточноевропейские государства по-прежнему остаются среди наиболее уязвимых.

Самые низкие уровни субъективной бедности зафиксировали Германия и Нидерланды (по 7,3%), а также Люксембург (8,5%). Эти страны традиционно занимают верхние позиции европейских рейтингов по качеству жизни и уровню материального благополучия.

Eurostat отмечает, что субъективная бедность зависит не только от доходов, но и от расходов домохозяйства, уровня задолженности, наличия сбережений и общей экономической стабильности. В разных странах восприятие собственной финансовой устойчивости может существенно отличаться, даже если формальные показатели благосостояния близки.

В целом по ЕС специалисты фиксируют постепенное улучшение ситуации, однако различия между странами остаются значительными. Разрыв между самыми «бедными» и самыми «благополучными» странами по уровню субъективной бедности превышает 50 процентных пунктов.

Ранее Международный валютный фонд назвал самый богатые страны мира по уровню дохода на душу населения. В тройке лидеров оказались Лихтенштейн, Люксембург и Ирландия.

Фото:Unsplash

