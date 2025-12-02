Набиуллина объяснила опасность дешевых денег

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовое получение дешевого финансирования предприятиями может привести не к росту производства, а к конкуренции за ресурсы и повышению цен. Об этом она сказала на макроэкономической сессии форума «Россия зовет!», передает РБК.



Глава Банка России подчеркнула, что распространенное ожидание роста производительности при снижении стоимости заимствований может не оправдаться. По ее словам, при переходе к макроэкономическому анализу «повседневная интуиция может дать осечку», если дешевые деньги одновременно становятся доступны многим компаниям.

Набиуллина отметила, что эффект от дешевого финансирования возникает только в условиях наличия свободных физических ресурсов, прежде всего рабочей силы. При их отсутствии предприятия начинают конкурировать друг с другом за трудовые и иные ресурсы, что приводит к росту цен на них.

В качестве примера Набиуллина привела рынок оборудования. Если множество компаний одновременно стремятся закупать станки, повышенный спрос приводит к росту цен на них, а не к расширению производства.

Глава регулятора также предупредила, что сложности бизнеса нельзя объяснять исключительно уровнем ключевой ставки. «Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — сказала она.

Она напомнила, что ранее Центробанк зафиксировал рост заработных плат в России быстрее роста производительности труда. По ее словам, это также связано с конкуренцией предприятий за работников и оказывает влияние на инфляцию.



Ранее в Госдуме Набиуллину обвинили в коллапсе многих отраслей российской промышленности, необеспеченных госзаказом. Так, глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что такая ситуация сложилась из-за того, что Центробанк больше года удерживал ключевую ставку на беспрецедентно высоком уровне.