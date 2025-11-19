EN
EN
Экономика

В Госдуме обвинили Набиуллину в коллапсе российской промышленности

2 минуты чтения 16:24

Политика Центрального банка России, который больше года удерживал ключевую ставку на беспрецедентно высоком уровне, привело к коллапсу многих отраслей российской промышленности, необеспеченных госзаказом. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг. 

По его словам, регулятор поднимал ключевую ставку слишком быстро и держал на высоком уровне слишком долго. 

«Мы никакой защиты по импорту со стороны государства ряду отраслей не обеспечили, а финансирование для них сделали фактически недоступным. Ну и рынки обрушились, потому что повышение и удержание ключевой ставки на запредельных уровнях больше года — это фактически лишение финансирования всех отраслей экономики, кроме тех, которые работают на государство», — подчеркнул депутат.

При этом Гартунг отметил, что российской экономике удалось избежать «очень сильного кризиса» только благодаря оборонной промышленности и госзаказу. По его оценке, если бы «не оборонка, не госзаказ», то падение могло составить «5%, 7%, 8%, может, минус 10% ВВП».

«С учетом того, что у нас госсектор работает, какие-то программы поддержки ведущих отраслей у нас есть, мы все-таки удерживаемся на плаву. Но мы <…> идем по краю, а для некоторых отраслей промышленности это уже непоправимый ущерб. Реально непоправимый ущерб, потому что сейчас это особо не афишируется, но многие отрасли сейчас в очень тяжелой ситуации», — заявил Гартунг, уточнив, что в особенно тяжелом положении оказались, в частности, отечественные производители грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов.

«Они сейчас все в отрицательной зоне рентабельности», — заявил депутат. Он предупредил, что без срочных мер российским производителям транспорта не прожить и года.

Одной из таких мер Гартунг назвал снижение ключевой ставки или, в качестве альтернативы, запуск программ поддержки наиболее пострадавших отраслей с помощью цифрового рубля.

