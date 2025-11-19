В Госдуме обвинили Набиуллину в коллапсе российской промышленности

Политика Центрального банка России, который больше года удерживал ключевую ставку на беспрецедентно высоком уровне, привело к коллапсу многих отраслей российской промышленности, необеспеченных госзаказом. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, регулятор поднимал ключевую ставку слишком быстро и держал на высоком уровне слишком долго.

«Мы никакой защиты по импорту со стороны государства ряду отраслей не обеспечили, а финансирование для них сделали фактически недоступным. Ну и рынки обрушились, потому что повышение и удержание ключевой ставки на запредельных уровнях больше года — это фактически лишение финансирования всех отраслей экономики, кроме тех, которые работают на государство», — подчеркнул депутат.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

При этом Гартунг отметил, что российской экономике удалось избежать «очень сильного кризиса» только благодаря оборонной промышленности и госзаказу. По его оценке, если бы «не оборонка, не госзаказ», то падение могло составить «5%, 7%, 8%, может, минус 10% ВВП».

«С учетом того, что у нас госсектор работает, какие-то программы поддержки ведущих отраслей у нас есть, мы все-таки удерживаемся на плаву. Но мы <…> идем по краю, а для некоторых отраслей промышленности это уже непоправимый ущерб. Реально непоправимый ущерб, потому что сейчас это особо не афишируется, но многие отрасли сейчас в очень тяжелой ситуации», — заявил Гартунг, уточнив, что в особенно тяжелом положении оказались, в частности, отечественные производители грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали Криминал 10 минут чтения

«Они сейчас все в отрицательной зоне рентабельности», — заявил депутат. Он предупредил, что без срочных мер российским производителям транспорта не прожить и года.

Одной из таких мер Гартунг назвал снижение ключевой ставки или, в качестве альтернативы, запуск программ поддержки наиболее пострадавших отраслей с помощью цифрового рубля.