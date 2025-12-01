СМИ раскрыли подробности переговоров по Украине

Накануне во Флориде прошли переговоры украинской и американской делегаций по поводу завершения войны. По данным Axios, делегации встретились в личном гольф-клубе Shell Bay Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США Дональда Трампа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, возглавивший украинскую делегацию вместо подавшего в отставку экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, назвал их «продуктивными и успешными». «Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку», — заявил Умеров.

При этом, как рассказал неназванный источник CNN, переговоры были «тяжелыми, но очень конструктивными». На встрече, по его словам, обсуждались «самые чувствительные вопросы».

Я переехал в США, и мне не понравилось Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день Общество 12 минут чтения

Трамп, в свою очередь, заявил журналистам на борту Air Force One о «хорошем шансе» заключить сделку. «У Украины есть серьезные проблемы, но я думаю, Россия хотела бы, чтобы они наконец-то закончились», — отметил американский президент и добавил, что под проблемами он подразумевает коррупционный скандал в Украине. По словам Трампа, сейчас нет дедлайна по заключению мирного соглашения, тогда как ранее американский президент установил крайний срок, в который Украина должна была согласиться с мирным планом, до 27 ноября. Позже сообщалось, что Вашингтон может его изменить.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников, на переговорах обсуждались возможные сроки проведения новых президентских выборов в Украине и перспектива обмена территориями между Россией и Украиной.

По данным газеты, вопросы о гарантиях безопасности со стороны США и Европы и о том, продолжит ли Россия требовать международного признания оккупированных территорий своими, остались нерешенными. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход переговоров, заявил, что Россия «должна быть частью уравнения».

Повязанные кровью На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду Криминал 29 минут чтения

«В целом у украинцев сложилось впечатление, что американцы хотят обойти [президента Украины Владимира] Зеленского в своих консультациях с Путиным сейчас, договориться о чем-то с Путиным, а затем вернуться к разговору с Украиной», — рассказал неназванный источник Politico.

CNN также сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Стив Уиткофф отправится в Москву 1 декабря и проведет переговоры с Владимиром Путиным на следующий день. Отмечается, что на прошлой неделе Трамп допустил, что его зять Джаред Кушнер может сопровождать Уиткоффа в Россию, однако пока неизвестно, полетит ли он в Москву.

По словам источника «РБК-Украины», Киев настаивает на личных переговорах Владимира Зеленского с Трампом. «Есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимым обсудить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — рассказал источник издания.

Сам Зеленский написал в своем телеграм-канале, что он получил от Умерова общий доклад о ходе переговоров, и в очередной раз поблагодарил Трампа за усилия по достижению мира.