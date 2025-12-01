Россиянка выдумала болезнь сына и открыла сбор на его мнимые похороны

Жительница Сочи, чье имя не называется, сообщила в соцсетях о болезни своего 12-летнего сына. Позже 50-летняя женщина заявила о смерти ребенка и открыла сбор денег на его похороны. Как выяснили представители МВД по Краснодарскому краю, на самом деле ребенок жив и не нуждается в медицинской помощи.

«Комсомольская правда» со ссылкой на волонтеров пишет, что женщина обратилась в благотворительные организации, которые помогают со сбором средств для тяжелобольных детей. Жительница Сочи заявила, что ее сыну нужен дорогостоящий курс реабилитации, но не предоставила подтверждающих документов.

«Это было в мае. Мы связались с врачом, на которого она ссылалась. Но он не подтвердил, что мальчик нуждается в помощи», — рассказали изданию волонтеры.

По их словам, несколько дней назад женщина сообщила в голосовом сообщении одному из волонтеров, что ее сын умер от приступа эпилепсии, и снова попросила о помощи в сборе денег на похороны ребенка. «Я не знаю, что мне делать. Пока ехала скорая, сына не стало», — передает «Комсомольская правда» слова женщины.

В пресс-службе МВД рассказали, что полицейские сочинского подразделения по делам несовершеннолетних пришли к женщине домой и убедились, что ее сын жив и здоров.

«Не все знали о том, что она все придумала. Многие, у кого она просила деньги, перечисляли ей разные суммы. Сколько — знает только она. Поговаривают, что потом эта женщина вкладывала деньги на брокерские счета, то есть зарабатывала», — добавили волонтеры, которые после сообщения о якобы смерти мальчика обзвонили морги, но не получили подтверждения словам женщины.

В сообщении полиции сказано, что семья состояла на профучете. На жительницу Сочи составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас полиция проводит проверку.