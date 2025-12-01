Скидка на российскую нефть выросла до двухлетнего максимума

Дисконт на российскую нефть Urals к марке Brent вырос до максимума с лета 2023 года. В период с 1 по 18 ноября средняя разница в цене при отгрузках из портов Приморска и Новороссийска составила 18,4 доллара за баррель. Об этом сообщают «Ведомости».

Для сравнения, предыдущий максимум 2025 года был зафиксирован в марте, когда скидка достигала 14,8 доллара. А еще более существенный дисконт фиксировался лишь в июле 2023-го — 18,5 доллара за баррель.

Удешевление сырья аналитики связывают с ужесточением американских санкций против российской нефтяной отрасли. По словам Марка Шумилова из «Ренессанс капитала», новые ограничения сократили число судов, готовых перевозить российскую нефть, а это, в свою очередь, усложнило логистику и усилило давление на цену. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что после введения санкций трейдерам пришлось перестраивать цепочки поставок. Из-за задержек в отгрузках на рынке стали накапливаться непроданные объемы, что дополнительно сбивало экспортные цены.

По данным Минэкономразвития, в октябре средняя экспортная цена Urals снизилась до 53,68 доллара за баррель против 56,82 доллара в сентябре. Свежих данных за ноябрь пока нет. В то же время бюджетные прогнозы выглядят более оптимистичными: на 2026 год в расчетах правительства заложена цена Urals на уровне 59 долларов, на 2027-й — 61 доллар, на 2028-й — 65 долларов за баррель. Минфин ожидает, что по итогам этого года средняя цена составит около 58 долларов.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что повышенный дисконт может удерживаться несколько месяцев. В долгосрочной перспективе они ожидают его постепенной нормализации до 10–12 долларов за баррель.

В середине ноября стало известно также о резком снижении морского экспорта нефти из России. Он упал до минимального уровня с начала года и составил 291 тысячи тонн в сутки. Все это аналитики связывают с перестройкой торговых потоков на фоне американских санкций против «Лукойла» и «Роснефти». От российского сырья отказываются даже крупнейшие покупатели — Китай и Индия. В частности, по информации Bloomberg, что в Индию прямо сейчас направляются несколько супер танкеров с нефтью из Гайаны.

Новые ограничения против нефтяного сектора России вступили в силу 21 ноября. Теперь большинство операций с российскими компаниями и их «дочками» за рубежом запрещены, однако в отдельных странах им дали дополнительное время для продажи своих зарубежных активов.