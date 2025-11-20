Санкции США обрушили экспорт российской нефти

Морской экспорт нефти из России в середине ноября снизился до минимального уровня с начала 2025 года. С 10 по 16 ноября поставки упали на 12,7% к предыдущей неделе — до 291 тысячи тонн в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Резкое сокращение экспорта связано с перестройкой торговых потоков на фоне американских санкций против «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения частично вступают в силу 21 ноября. С этого момента большинство операций с российскими компаниями и их «дочками» за рубежом окажутся под запретом.

По данным ЦЦИ, наибольшее падение экспорта нефти зафиксировано в порту Приморск, где загрузка сократилась более чем на 70% — до 43 тысяч тонн в сутки. За неделю оттуда вышли лишь три танкера. В Новороссийске отгрузки российской нефти с 14 по 17 ноября не велись из-за последствий ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре порта.

По данным S&P Global Commodities at Sea, крупнейшие покупатели российского сырья — Китай и Индия — в последние недели увеличили импорт нефти из других регионов, включая Ближний Восток, что также отразилось на российских поставках.

На фоне сокращения доступного тоннажа растут и ставки фрахта. Из-за санкций часть судовладельцев отказывается работать с российскими грузами, поэтому свободных танкеров становится меньше, а спрос на них остается высоким. Это приводит к удорожанию перевозок.

Так, доставка нефти из Новороссийска в Западную Индию подорожала на 1,2% до 8,6 долларов за баррель, а перевозка из Азово-Черноморского бассейна в Турцию — на 2,8% до 5,1 долларов. Глобальный индекс ставок для танкеров Suezmax достиг 63,1 тысячи долларов в сутки, что в 1,7 раза выше, чем в начале октября. По оценкам участников рынка, на стоимость также влияет повышение премии за риск из-за новых ограничений США.

В ЦЦИ не исключают, что рост стоимости перевозки продолжится до конца года. Замещение санкционных объемов создает дополнительный спрос на танкеры, а сезонное увеличение перевозок поддерживает глобальный рынок.

При этом вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что санкции против «Лукойла» и «Роснефти» не повлияли на добычу нефти в России. По его словам, в ноябре она растет чуть быстрее, чем в октябре, а общий прогноз на 2025 год остается на уровне 510 миллионов тонн.