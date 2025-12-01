EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Кладовщица хлебозавода отравила двоих коллег и пыталась задушить директрису

2 минуты чтения 20:15

Краснодарский краевой суд приговорил кладовщицу местного хлебозавода Елену Белашову к 21 году колонии. Женщина обвиняется в убийстве двух коллег и покушении на убийство директора предприятия. Об этом сообщили объединенная пресс-служба судов Краснодарского края и региональное управление СК.

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

По версии следствия, Белашова заранее приобрела препарат, которым собиралась отравить коллег, а также игрушечный пистолет, наручники и скотч. Вечером 3 июля 2024 года она вместе с одной из коллег пришла в гости к начальнице отдела сбыта. Следствие считает, что Белашова угрозами заставила женщин выпить большую дозу нейролептика и дождалась их смерти.

Дальнейшие события в официальных сообщениях описываются по-разному. По одним данным, одна из жертв по указанию Белашовой перед смертью успела позвонить директору хлебозавода и попросить приехать. По другим, сообщение директору уже после гибели коллег отправила сама Белашова с чужого телефона.

Когда директриса пришла в квартиру, Белашова, по данным следствия, угрожала ей игрушечным пистолетом, сковала наручниками и попыталась задушить электрическим шнуром. Но женщина смогла оказать сопротивление, говорится в материалах дела. 

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

В этот момент в дверь позвонил человек, которому директор перед отъездом успела отправить адрес квартиры. По одним данным, это был ее знакомый, по другим — сын. Он пришел проверить, все ли в порядке. Когда мужчина вошел в квартиру, Белашова распылила перцовый баллончик и заявила, что якобы сама стала жертвой нападения. Однако он задержал ее и вызвал полицию.

Психиатрическая экспертиза признала Елену Белашову вменяемой. Сама она вину не признала. Ранее «Комсомольская правда» опубликовала выдержки ее письма из СИЗО, в котором она излагает другую версию происходящего. В частности, Белашова утверждает, что не видела, что случилось с погибшими коллегами, и узнала об их смерти от полиции. Она также заявляет, что именно директор якобы первой напала на нее в квартире, после чего она оказалась в беспомощном состоянии. По словам Белашовой, игрушечный пистолет и наручники, которые следствие считает приобретенными ею заранее, она впервые увидела только в руках у полицейских.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Назван самый популярный у россиян мультфильм Disney