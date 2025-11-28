EN
СМИ: бывший замглавы администрации Путина раскритиковал войну перед отставкой и уехал за границу

2 минуты чтения 13:31 | Обновлено: 14:39

Бывший заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак, который ушел в отставку в сентябре этого года, перед этим написал Путину письмо с критикой войны в Украине, а после — уехал из России. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на знакомых Козака.

По данным издания, перед тем, как уйти из администрации президента, Козак подготовил официальное заявление об увольнении и написал письмо Путину, в котором «в очень жестких выражениях» раскритиковал начало войны в Украине. Сам Козак считает, что его действия не вызвали гнева Путина. По словам источника «Агентства», бывший замглавы АП рассчитывает на встречу с Путиным в ближайшее время.

Кроме того, издание выяснило, что после отставки Козак уехал в Израиль, но, как утверждают его знакомые, бывший чиновник часто возвращается в Россию, а его поездки за границу связаны в том числе с лечением, а не с тем, что Козак опасается за свою безопасность.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

Козак работал с Путиным еще с 1990-х годов, когда тот работал в мэрии Петербурга при Анатолии Собчаке. Летом газета The New York Times писала, что замглавы АП был единственным высокопоставленным чиновником в окружении Путина, который говорил о своем несогласии с войной в Украине. Помимо этого, Козак призывал провести внутренние реформы в России — ограничить полномочия спецслужб и создать независимую судебную систему.

По версии The New York Times, высказывания Козака вряд ли повлияли бы на Путина, но они свидетельствовали о «растущем разочаровании» в правительстве из-за нежелания Путина согласиться на компромисс в войне. Как сообщал Reuters, сразу после начала войны Козак также разработал мирное соглашение и заручился предварительным согласием Киева, но Путин его отклонил.

