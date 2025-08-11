EN
Политика

Высокопоставленный чиновник Кремля предложил Путину остановить войну и ограничить власть спецслужб

07:52 | Обновлено: 07:56

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в этом году предлагал Владимиру Путину остановить военные действия в Украине и начать мирные переговоры. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times (NYT).

По словам собеседников издания, Козак также «настоятельно призывал» Путина провести внутренние реформы, в частности, ограничить полномочия российских спецслужб и создать независимую судебную систему.

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Козак вряд ли сможет изменить позицию Путина, которого окружают в основном сторонники жесткого курса в отношении Украины, подчеркивает издание. Однако, в статье отмечается, что его действия свидетельствуют о растущем разочаровании части московской элиты из-за нежелания Путина идти на компромисс в войне и из-за все более бесконтрольного влияния спецслужб.

Близкие к Кремлю источники NYT отмечают, что Козак — единственный высокопоставленный чиновник из окружения Путина, который пусть и не публично, но открыто говорит о своем несогласии с войной.

Газета также пишет, что Козак выступил против войны в Украине еще до ее начала — на заседании Совета безопасности. А спустя несколько дней, как писало агентство Reuters, ссылаясь на источники, Путин отклонил мирное соглашение, которое, Козак, как сообщалось, заключил с Украиной.

Фальшивый исламский матриархат
Фальшивый исламский матриархат
Это единственный в мире народ, где мужчина считается слугой женщины и ходит покрытым. В чем подвох?
Мир12 минут чтения

NYT напоминает, что Козак был верным соратником Путина со времени работы последнего в мэрии Санкт-Петербурга в начале 1990-х. Когда в 1999 году Путин стал премьер-министром, Козак возглавил его администрацию. Позже он руководил подготовкой Олимпиады в Сочи и курировал процесс интеграции аннексированного Крыма. Непосредственно накануне войны Путин поручил ему вести переговоры с Киевом по вопросам Донбасса.

Критическое отношение Козака к войне в Украине ухудшило его отношения с Путиным, подчеркивает NYT. Газета отмечает, что он почти перестал появляться на публике, тогда как первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко активно поддержал войну и регулярно посещал оккупированные территории Украины.

