Кремль подтвердил увольнение замглавы администрации Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку. Песков заявил, что официальный указ о его отставке «пока не опубликовали» и что Козак ушел со своей должности «по собственному желанию».

Информация об отставке Козака появилась в конце августа. Тогда СМИ писали, что он рассматривается Путиным на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), однако других подтверждений этим данным не было. Позже об отставке замглавы администрации Путина написали политолог Аркадий Дубнов и журналист Алексей Венедиктов.

«Когда информация об уходе Козака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник», — написал в своем посте Дубнов.

Накануне РБК со ссылкой на два источника писал, что Козак написал заявление в минувшие выходные. По словам собеседников издания, он рассматривал переход с госслужбы в бизнес. РБК отмечает, что такая смена роды деятельности — довольно частая практика среди чиновников. В качестве примера издание привело экс-главу администрации президента Александра Волошина, который ушел работать в РАО «ЕЭС России», а затем в «Норникель», а также бывшего главу Счетной палаты Алексея Кудрина, который после отставки пришел на должность советника по корпоративному развитию «Яндекса».

О том, что заявление об отставке Козака было принято, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, последним днем работы Козака на нынешней должности будет ближайшая пятница, 19 сентября.

Дмитрий Козак работал вместе с Путиным с 1990-х годов, когда тот работал еще в петербургской мэрии. По данным СМИ, замглавы администрации президента выступал против начала полномасштабного вторжения в Украину. Он попытался отговорить от этого Путина и рассказал на заседании российского Совбеза о негативных последствиях такого решения. Его речь вырезали из финальной стенограммы и телеверсии заседания. После начала войны замглавы АП безуспешно пытался организовать переговоры между Киевом и Москвой. Также Козак предлагал Путину провести ряд государственных реформ, в том числе реформу судебной системы, однако Путин не стал этого делать.