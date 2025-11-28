Соучастница одного из самых громких политических убийств 2000-х вышла из колонии

Евгения Хасис, которую осудили за участие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, освободилась из колонии в Мордовии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, за Хасис установили административный надзор, который заключается в «ряде ограничений». При этом отмечается, что адвокат Хасис Дмитрий Аграновский не смог подтвердить информацию об освобождении своей подзащитной и заявил, что узнал об этом из СМИ.

«Мне колония сообщать не обязана. С Евгенией мы пока тоже не общались, потому что, если она только сегодня вышла, она не обязана первое, что делать, — это связываться со своими адвокатами», — рассказал Аграновский РБК.

Телеканал РЕН опубликовал кадры, на которых Хасис покидает колонию в сопровождении нескольких человек. Давать комментарии журналистам она не стала. РБК напоминает, что в сентябре уже появлялись сообщения об освобождении Хасис, однако тогда ее адвокаты их опровергли.

В 2011 году Хасис приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой в 2009 году в центре Москвы. Тогда же был вынесен приговор ее партнеру Никите Тихонову, который, по версии следствия, стрелял в адвоката и журналистку. Тихонова приговорили к пожизненному заключению. Позже Хасис сократили срок заключения после того, как ЕСПЧ выявил нарушения в ходе процесса.

Следователи пришли к выводу, что убийство было совершено по политическим мотивам. Хасис и Тихонов состояли в экстремистской организации БОРН («Боевая организация русских националистов»). Тихонов вскоре признался, что был одним из лидеров БОРНа и участвовал в убийствах «на почве идеологической и расовой ненависти», отмечает ТАСС.