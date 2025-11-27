YouTube удалил видео «Холода» по жалобе блогера-мизогина Арсена Маркаряна

YouTube удалил видео «Холода» под названием «На чем зарабатывает Арсен Маркарян и что такое “База”» по запросу представителя канала «Арсен Маркарян Подкасты». Видеохостинг также вынес изданию первое предупреждение о нарушении авторских прав. Если «Холод» получит еще два, то YouTube-канал издания будет удален.

Судя по всему, претензии у Маркаряна возникли к использованному в материале «Холода» фрагменту его собственного видео, в котором он называет изнасилование «полезным опытом». «Когда ты идешь насиловать женщин, ты должен это делать так, что как будто после нее ты еще 10 собираешься изнасиловать», — говорил Маркарян.

В удаленном видео «Холод» рассказывал, как Маркарян создал платное сообщество «База Арсена Маркаряна», где учил мужчин «ставить женщин на место», а женщин, напротив, «быть удобными». За два года туда вступили 55 тысяч человек. Сам Маркарян говорил, что закрытый телеграм-канал позволил ему стать долларовым миллионером. Если все люди в его сообществе, подписка на которое стоит 1500 рублей, реальные, то только она приносит Маркаряну больше 80 миллионов рублей в месяц.

Объясняя причины удаления видео «Холода», YouTube ссылается на закон о защите авторских прав и добавляет, что запросы на удаление контента обрабатывают автоматические системы и специалисты. Редакция не согласна с таким решением площадки.

«Удаление нашего видео по жалобе канала Арсена Маркаряна является ошибочным, а использование фрагмента его ролика — добросовестным и полностью соответствующим принципам добросовестного использования, закрепленным в §107 Авторского закона США», — говорится в ответе издания.

Фрагмент видео Арсена Маркаряна длительностью менее 30 секунд использовался исключительно в целях журналистского анализа, критического осмысления его позиции, предоставления контекста и иллюстрации общественно значимого сюжета.

Удаленное видео представляет собой независимое журналистское исследование, а не перепубликацию чужого контента. «Холод» настаивает, что фрагмент с Маркаряном был включен в видео строго в цитатных целях и сопровождался самостоятельным текстом, комментариями редакции, фактами и аналитикой.

Кроме того, оригинальный ролик Маркаряна представляет собой публичное выступление публичной персоны по вопросу, имеющему общественное значение.

Использование подобного материала в журналистике традиционно рассматривается как допустимое цитирование, поскольку служит общественным интересам.

В конце августа Арсена задержали в Подмосковье, когда он ехал в сторону Беларуси. Сейчас блогер находится под арестом по делу о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за его интервью Дмитрию Ларину, в котором он рассуждал о донатах в пользу ВСУ, западной финансовой поддержке Украины, а также о возможности использовать дроны с флагом или гимном Украины.

В день задержания Маркаряна глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась тем, что блогер «спокойно и без проблем вернулся в Россию».

«Пацанов за мытье машин в Москве почему-то привлекают к ответственности, а в этом случае — тишина. Завтра направим все материалы в СК и Генеральную прокуратуру», — пообещала тогда она. Какие материалы собиралась отправить силовикам Мизулина и сделала ли она это, неизвестно.