СМИ: блогер-мизогин Маркарян стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

В отношении инфобизнесмена Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Причина возбуждения дела по статье «реабилитация нацизма» (ст. 354.1 УК) не уточняется. По данным источника РЕН ТВ, уголовное дело было заведено еще весной, тогда же Маркарян был объявлен в розыск.

Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес Кто такой Арсен Маркарян — жертва школьного буллинга из провинции, зарабатывающий больше 80 миллионов ежемесячно только в телеграме Общество 8 минут чтения

В январе стало известно, что московская прокуратура обнаружила в одном роликов Маркаряна публичные призывы к терроризму. Сообщалось, что Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», распространял призывы к террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Материалы проверки были переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Прокуратура тогда не уточнила, какое именно видео Маркаряна стало предметом проверки. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», речь шла о его беседе с блогером Дмитрием Лариным. В этом интервью Маркарян, как отмечалось, рассуждал о донатах в пользу ВСУ, финансовой поддержке Украины со стороны Запада, а также о возможности использования дронов с флагом или гимном Украины.

Сегодня, 23 августа глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась в своем телеграм-канале, что Маркарян, «который призывал аудиторию насиловать женщин, спокойно и без проблем вернулся в Россию».

«Пацанов за мытье машин в Москве почему-то привлекают к ответственности, а в этом случае — тишина. Завтра направим все материалы в СК и Генеральную прокуратуру», — написала она.

30-летний блогер Арсен Маркарян — инфобизнесмен из Самары, который стал популярным в соцсетях благодаря курсам, где учит мужчин «ставить женщин на место», а женщин — «быть удобными для сильного мужчины». Сторонники называют его гуру и «духовным учителем», а противники критикуют за открытую мизогинию.

Маркарян создал платное закрытое сообщество, в которое, по его словам, за два года вступили 55 тысяч человек. Это, как утверждает сам блогер, сделало его долларовым миллионером.