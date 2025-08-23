EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: блогер-мизогин Маркарян стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

2 минуты чтения 14:31

В отношении инфобизнесмена Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Причина возбуждения дела по статье «реабилитация нацизма» (ст. 354.1 УК) не уточняется. По данным источника РЕН ТВ, уголовное дело было заведено еще весной, тогда же Маркарян был объявлен в розыск.

Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес
Блогер-мизогин построил многомиллионный инфобизнес
Кто такой Арсен Маркарян — жертва школьного буллинга из провинции, зарабатывающий больше 80 миллионов ежемесячно только в телеграме
Общество8 минут чтения

В январе стало известно, что московская прокуратура обнаружила в одном роликов Маркаряна публичные призывы к терроризму. Сообщалось, что Маркарян, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», распространял призывы к террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Материалы проверки были переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Прокуратура тогда не уточнила, какое именно видео Маркаряна стало предметом проверки. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», речь шла о его беседе с блогером Дмитрием Лариным. В этом интервью Маркарян, как отмечалось, рассуждал о донатах в пользу ВСУ, финансовой поддержке Украины со стороны Запада, а также о возможности использования дронов с флагом или гимном Украины.

Сегодня, 23 августа глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась в своем телеграм-канале, что Маркарян, «который призывал аудиторию насиловать женщин, спокойно и без проблем вернулся в Россию». 

«Пацанов за мытье машин в Москве почему-то привлекают к ответственности, а в этом случае — тишина. Завтра направим все материалы в СК и Генеральную прокуратуру», — написала она. 

30-летний блогер Арсен Маркарян — инфобизнесмен из Самары, который стал популярным в соцсетях благодаря курсам, где учит мужчин «ставить женщин на место», а женщин — «быть удобными для сильного мужчины». Сторонники называют его гуру и «духовным учителем», а противники критикуют за открытую мизогинию.

Маркарян создал платное закрытое сообщество, в которое, по его словам, за два года вступили 55 тысяч человек. Это, как утверждает сам блогер, сделало его долларовым миллионером.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram