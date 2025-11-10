Россиян предупредили о крахе системы ЖКХ из-за низких тарифов

Система ЖКХ в России изношена, а ее сети «вот-вот начнут рушиться», пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Марка Геллера.

Он рассказал, что россияне платят за коммунальные услуги около 30-50% от их реальной стоимости. Вся система тарифов за ЖКУ нуждается в срочном реформировании, считает Геллер.

«Ха-ха я убью снова» Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет Криминал 10 минут чтения

При этом данный факт не означает, что стоимость услуг следует повысить вдвое, отметил Геллер. Он считает необходимым проведение комплексной реформы, которая введет прозрачные тарифы, сохранение адресной поддержки для действительно нуждающихся людей и появление культуры ответственного потребления.

Без учета этих факторов любые изменения в тарифах ЖКУ способны вызвать «социальный взрыв». «Дальше жить в иллюзии, что все само как-нибудь «образуется», невозможно: система в режиме реального времени деградирует, долги растут», — заявил Геллер.

Ранее об изношенности российских систем ЖКХ сообщили и в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала об этом журналистам НСН и связала рекордный рост стоимости тарифов с необходимостью обновления инфраструктуры, которая была создана еще в советские времена.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

Депутат также рассказала, что государство планирует полностью обновить инфраструктуру к 2030 году, на что властям необходимо привлечь 4,5 триллиона рублей. Также она считает, что цены растут из-за изменения стоимости газа и других энергоносителей.

При этом, по словам Разворотневой, в России больше не планируется резких повышений тарифов — в Госдуме ожидают, что в 2026 году стоимость услуг ЖКУ повысится на 5%. Ранее «Дождь» подсчитал, что стоимость услуг ЖКХ вырастет на 40% в ближайшие четыре года, а за газ в 2028 году россияне будут платить на 80% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году