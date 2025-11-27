Пара друзей детства изнасиловали 6-летнюю девочку и бросили в яму к убитой ими же младшей сестре

Дэниел Каллихан (в центре). Фото: Tangipahoa Parish Sheriff’s Office

В США пара друзей детства 34-летняя Виктория Кокс и 37-летний Дэниел Каллихан признались в убийствах, похищении и сексуализированном насилии, жертвами которых стали женщина и две ее дочери четырех и шести лет. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на решения суда.

Как признался Каллихан в рамках сделки со следствием, в ночь на 11 июня 2024 года в Луизиане он убил 35-летнюю Калли Брунетт и похитил ее малолетних дочерей. Он вывез девочек в соседний штат, а затем вместе с ними вернулся в Луизиану, где подобрал Кокс, и снова уехал в штат Миссисипи.

Там, как говорится в подписанном Каллиханом документе, он «вступил в преступную сексуальную связь» с шестилетней девочкой, а затем убил ее четырехлетнюю сестру, «сильно прижав ее к груди». Свидетелем сексуализированного насилия и убийства была Кокс, которая не попыталась его остановить.

Затем Кэллихан бросил старшую девочку в яму вместе с трупом ее младшей сестры, где ее обнаружили правоохранители спустя два дня после похищения.

Начальник местной полиции Джозеф Уэйд на пресс-конференции назвал место, где нашли девочек, «отвратительным». По его словам, там находились «маленькие клетки» и «небольшие проволочные ограждения», которые «заставили предположить, что это место, где, вероятно, могла происходить торговля людьми».

В ходе следствия Каллихан и Кокс, которым грозило наказание в виде смертной казни, заключили сделку с обвинением, признав себя виновными в убийствах, похищении и сексуализированном насилии. При этом Кокс дала показания против Каллихана.

В итоге суд приговорил последнего к трем пожизненным срокам, а Кокс назначил 40 лет тюрьмы по обвинению в убийстве и 25 лет за похищение человека. При этом, по условиям сделки, эти сроки не будут суммироваться.