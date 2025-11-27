EN
Экономика

Безработных москвичей проверит налоговая

2 минуты чтения 17:59

Безработным москвичам стоит готовиться к усилению налогового контроля. В 2026 году ФНС, как ожидается, увеличит число проверок тех, кто официально не работает, но продолжает получать доходы. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве Юрий Шедько.

По его словам, расширение цифровых возможностей позволит налоговой службе проводить такие проверки чаще и эффективнее. Теперь ФНС получает доступ к большему объему данных о движении средств, владении дорогим имуществом и другим финансовым операциям, а современные инструменты анализа помогают быстрее сопоставлять информацию и выявлять несоответствия между официальным статусом человека и его реальными доходами.

Экономист советует тем, кто получает деньги неофициально, заранее подготовиться. Чтобы избежать штрафов, он рекомендует подавать декларацию 3-НДФЛ в случаях, когда доходы облагаются налогом. Например, при сдаче недвижимости или разовых подработках. Также можно оформить статус самозанятого или зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, если деятельность регулярная. Он подчеркивает важность ведения учета доходов и хранения подтверждающих документов: договоров, чеков, банковских выписок.

Шедько отмечает, что рост числа проверок принесет не только дополнительные поступления в бюджет. По его мнению, это также поможет сократить масштабы теневой занятости и нелегальных доходов, которые остаются значимой частью экономики крупных городов.

Ранее столичное управление ФНС уже начало проверять доходы безработных жителей. В ноябре руководитель ведомства Марина Третьякова объявила о запуске нового контрольного направления. Инспекторы выборочно отслеживают трудоспособных москвичей, которые не трудоустроены, не раскрывают доходы и не платят налоги. В ближайшие годы такой контроль может стать системным. По словам Третьяковой, только в этом году выявление скрытых доходов принесло бюджету Москвы более двух миллиардов рублей.

