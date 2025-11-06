Налоговая начала проверять счета неработающих россиян

Трудоспособные москвичи, которые официально не работают и не декларируют доходы, попали в поле внимания налоговых органов. ФНС приступила в активным проверкам таких граждан, сообщила глава столичного управления службы Марина Третьякова, передает РБК. При этом проверки, как сообщается, не ограничиваются столичным регионом.

По словам Третьяковой, выявление скрытых доходов и легализация «серых» поступлений принесли бюджету непосредственно Москвы в этом году уже более двух миллиардов рублей. Из этой суммы порядка 300 миллионов получены за счет нелегальной сдачи в аренду жилья и другого имущества.

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находится на постоянном контроле», — заявила глава столичного управления ФНС.

Налоговая служба в первую очередь обращает внимание на граждан, у которых наблюдается значительное движение средств по банковским счетам при отсутствии официального трудоустройства. А также на тех, кто получает доход от аренды жилья, оказания услуг без регистрации или продажи имущества по заниженной стоимости. Как отмечают юристы, при выявлении несоответствий между расходами и задекларированными доходами ФНС приглашает граждан для объяснений, а при необходимости запрашивает документы и проводит выездную проверку.

Депутат Госдумы и глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в беседе с НСН подтвердил, что такие проверки сейчас проходят не только в Москве, но и в других регионах. Он напомнил, что ФНС располагает данными о недвижимости, банковских счетах и депозитах граждан, что позволяет без труда выявлять скрытые доходы. «Если человек зарабатывает, условно, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы», — пояснил он в интервью журналистам.

По информации НСН, с 1 ноября 2025 года вступил в силу новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц. Согласно закону, служба сможет списывать задолженность автоматически, без обращения в суд. Это касается всех налогов, которые граждане рассчитывают и платят самостоятельно.