EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Налоговая начала проверять счета неработающих россиян

2 минуты чтения 16:38 | Обновлено: 16:59
Налоговая начала проверять счета неработающих россиян

Трудоспособные москвичи, которые официально не работают и не декларируют доходы, попали в поле внимания налоговых органов. ФНС приступила в активным проверкам таких граждан, сообщила глава столичного управления службы Марина Третьякова, передает РБК. При этом проверки, как сообщается, не ограничиваются столичным регионом.

По словам Третьяковой, выявление скрытых доходов и легализация «серых» поступлений принесли бюджету непосредственно Москвы в этом году уже более двух миллиардов рублей. Из этой суммы порядка 300 миллионов получены за счет нелегальной сдачи в аренду жилья и другого имущества.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находится на постоянном контроле», — заявила глава столичного управления ФНС. 

Налоговая служба в первую очередь обращает внимание на граждан, у которых наблюдается значительное движение средств по банковским счетам при отсутствии официального трудоустройства. А также на тех, кто получает доход от аренды жилья, оказания услуг без регистрации или продажи имущества по заниженной стоимости. Как отмечают юристы, при выявлении несоответствий между расходами и задекларированными доходами ФНС приглашает граждан для объяснений, а при необходимости запрашивает документы и проводит выездную проверку.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

Депутат Госдумы и глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в беседе с НСН подтвердил, что такие проверки сейчас проходят не только в Москве, но и в других регионах. Он напомнил, что ФНС располагает данными о недвижимости, банковских счетах и депозитах граждан, что позволяет без труда выявлять скрытые доходы. «Если человек зарабатывает, условно, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы», — пояснил он в интервью журналистам.

По информации НСН, с 1 ноября 2025 года вступил в силу новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц. Согласно закону, служба сможет списывать задолженность автоматически, без обращения в суд. Это касается всех налогов, которые граждане рассчитывают и платят самостоятельно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству