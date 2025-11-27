EN
Общество

Россиянка болела коронавирусом два года подряд

2 минуты чтения 15:21

В России был зафиксирован один из самых длительных случаев заражения коронавирусом. Жительница Калуги оставалась его носителем в течение двух лет. Ученые из НИУ ВШЭ и нескольких зарубежных центров отдельно исследовали этот случай. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал

Пациентка обратилась в больницу осенью 2022 года с жалобами на расстройства пищеварения. Врачи выявили у нее коронавирус и ВИЧ. По словам женщины, она знала о последнем диагнозе с 2005 года, но не получала антиретровирусную терапию.

Из-за сильного иммунодефицита заболевание протекало необычно: у пациентки не было поражения легких и высокой температуры, но тесты на коронавирус оставались положительными на протяжении всего пребывания в больнице.

Ученые проанализировали вирус, обнаруженный у женщины, и выяснили, что он относится к одному из самых ранних вариантов SARS-CoV-2. Они активно распространялись в 2020 году, но к 2022-му почти исчезли. В его геноме нашли 89 мутаций по сравнению с ближайшим известным образцом. Это находка позволяет утверждать, что заражение могло произойти еще в конце лета 2020 года, говорится в статье.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир

Ранее подобный случай выявили в США. Там мужчина болел коронавирусом даже больше двух лет, примерно 26 месяцев. При этом у него также был ВИЧ-позитивный статус, и он не получал антиретровирусную терапию. Пациент в итоге скончался, однако его смерть медики не связывают с коронавирусом. 

Ученые сходятся во мнении, что, хоть столь продолжительные случаи болезни и крайне редки, они могут играть важную роль в формировании новых вариантов коронавируса и требуют особого внимания со стороны врачей и исследователей.

