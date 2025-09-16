Мужчина болел короновирусом рекордное количество дней

Американские медики зафиксировали, вероятно, самый продолжительный из известных случаев коронавируса, который длился 776 дней. Вирус выявили у 41-летнего ВИЧ-позитивного мужчины, который заразился COVID-19 в мае 2020 года и болел им в течение 26 месяцев до своей смерти, говорится в статье научного журнала The Lancet: Microbe.

В материале сказано, что мужчина не получал антиретровирусную терапию. После контакта с другим человеком, у которого выявили коронавирус, у мужчины начались кашель, головные боли и слабость. При этом официально диагноз ему поставили только в сентября 2020 года, когда пациента госпитализировали в отделение неотложной помощи. До этого, как пишут авторы статьи, у мужчины не было доступа к медицинским услугам.

Отмечается, что после постановки диагноза мужчину госпитализировали еще несколько раз, при этом его смерть медики не связывают с коронавирусом. По словам авторов исследования, наличие у пациента ВИЧ не позволило его организму выстроить достаточную защиту от COVID-19, из-за чего вирус претерпел множество мутаций. Причем некоторые из них напоминали те, которые позже были обнаружены в основных вариантах коронавируса, например, в омикроне.

Медики добавили, что мутации вируса создали уникальную смесь штаммов, однако ни один из них не передался другим людям. Вероятно, это объясняется высокой степенью адаптации штаммов к иммунной среде мужчины. За несколько дней до смерти пациент сдал мазки, которые в очередной раз показали положительный результат на коронавирус.

По данным авторов исследования, основными факторами, провоцирующими такие продолжительные случаи коронавируса, являются сложный анамнез и ослабленный иммунитет. Ранее врачи фиксировали несколько подобных случаев. Так, в Нидерландах 72-летний мужчина болел COVID-19 в течение 613 дней, а пациент из Англии — 505 дней.