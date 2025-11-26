«Пупупу» может стать словом года

Портал «Грамота.ру» опубликовал шорт-лист претендентов на слово 2025 года. В списке 12 кандидатов, среди которых слова «ред-флаг», «сигма», «имба», «брейнрот», «выгорание», «промпт» и междометие «пупупу». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе проекта.

В итоговый перечень также включили слова «лимб», «проявленность», «зумер», «слоп» и глагол «подсветить». По данным «Грамоты.ру», выбор отражает основные тенденции последних лет. Это резкий рост объема контента, созданного искусственным интеллектом, широкое использование терминов из популярной психологии и интерес к словам, описывающим новые типы поведения или социальные роли.

Лингвисты рассматривали более 500 слов. Специалисты наблюдали, какие выражения появились в языке недавно или получили новое значение, а также отслеживали динамику их употребления в соцсетях и СМИ. Главный редактор проекта Ксения Киселева объяснила, что исследователи опирались на систему мониторинга СКАН, которая позволяет оценивать частотность.

«Если слово начинает встречаться заметно чаще, для нас это сигнал, что оно стало актуальным», — сказала она.

Следующим этапом станет открытое рейтинговое голосование, в котором приглашенные эксперты-лингвисты выберут одно слово. Оно и будет объявлено словом 2025 года по версии «Грамоты.ру».

В прошлом году эксперты «Грамоты.ру» выбрали словом года англицизм «вайб». В нелегкой конкурентной борьбе он обошел «скуфа» и «прилет».

А в начале ноября в Институте Пушкина определили самое длинное слово в русском языке. Им оказалось прилагательное, состоящее из 55 букв.