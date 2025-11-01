EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Найдено самое длинное слово в русском языке

2 минуты чтения 13:13

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев заявил РИА «Новости», что самым длинным словом в русском языке, по-видимому», является прилагательное из 55 букв.

Слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встречается в названии патента на изобретение 2006 года и относится к определению химического соединения. РБК пишет, что речь идет о молекуле, состоящей из нескольких структур. Издание отмечает, что подобные термины формируются по правилам номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

По словам Катышева, для вычисления самого длинного слова в русском языке исследователи прибегли к помощи искусственного интеллекта. Он добавил, что русский язык легко усваивает многосоставные слова. «Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — заключил Катышев.

РИА «Новости» со ссылкой на данные Книги рекордов Гиннесса пишет, что ранее самым длинным словом русского языка было признано причастие «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв, а до него этот статус носило прилагательное в родительном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

Ранее житель Новой Зеландии был признан человеком, обладающим самым длинным именем в мире. Оно состоит в общей сложности из 2253 слов, а его письменный вариант занимает около шести страниц. Чтобы зачитать это имя на свадьбе, ведущему потребовалось около 20 минут. По словам мужчины, он работал в городской библиотеке и выискивал в книгах новые имена, которые можно было бы прибавить к его имени. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
В Сбере назвали курс доллара к концу года
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
В Сбере назвали курс доллара к концу года