Найдено самое длинное слово в русском языке

Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев заявил РИА «Новости», что самым длинным словом в русском языке, по-видимому», является прилагательное из 55 букв.

Слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» встречается в названии патента на изобретение 2006 года и относится к определению химического соединения. РБК пишет, что речь идет о молекуле, состоящей из нескольких структур. Издание отмечает, что подобные термины формируются по правилам номенклатуры Международного союза теоретической и прикладной химии.

«Кровавый ректор» Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет Криминал 21 минута чтения

По словам Катышева, для вычисления самого длинного слова в русском языке исследователи прибегли к помощи искусственного интеллекта. Он добавил, что русский язык легко усваивает многосоставные слова. «Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — заключил Катышев.

РИА «Новости» со ссылкой на данные Книги рекордов Гиннесса пишет, что ранее самым длинным словом русского языка было признано причастие «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв, а до него этот статус носило прилагательное в родительном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».

Первая ядерная катастрофа СССР Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор Общество 16 минут чтения

Ранее житель Новой Зеландии был признан человеком, обладающим самым длинным именем в мире. Оно состоит в общей сложности из 2253 слов, а его письменный вариант занимает около шести страниц. Чтобы зачитать это имя на свадьбе, ведущему потребовалось около 20 минут. По словам мужчины, он работал в городской библиотеке и выискивал в книгах новые имена, которые можно было бы прибавить к его имени.