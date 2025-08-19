Встречу Трампа с Зеленским и лидерами Европы назвали «триумфом неопределенности и бессмысленных обещаний»

Саммит Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран в Вашингтоне стал одним из самых «странных» в трансатлантической дипломатии. Он был «историческим по масштабу», но «неопределенным» по результатам. Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, европейские лидеры срочно прилетели в США, чтобы не допустить навязывания Украине невыгодной сделки, но в итоге услышали лишь расплывчатые обещания, не подкрепленные конкретным планом мира.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что удалось добиться от Трампа устного согласия участвовать в гарантиях безопасности для Украины, при этом вопрос территориальных уступок не обсуждался. Европейские союзники Украины фактически смирились с тем, что требование прекращения огня между Россией и Украиной больше не является обязательным условием переговоров. Это оставило их в положении, когда дальнейшее развитие событий зависит от уверенности Трампа, что он способен договориться с Владимиром Путиным напрямую, отмечает The New York Times.

«И в Анкоридже, и в Вашингтоне мы видим триумф пустой неопределенности и бессмысленных обещаний. В обоих случаях не было принято твердых решений. Ничего не изменилось», — сказал Жерар Аро, бывший посол Франции в США. По его словам, для европейцев стало облегчением отсутствие конфликта между Трампом и Зеленским, но отсутствие детального плана переговоров с Москвой создает риски.

По словам дипломатов, саммит в Вашингтоне был вызван опасениями, что Трамп может попытаться надавить на Зеленского и навязать сделку «земли в обмен на мир». «Они не доверяют приверженности Трампа свободной и независимой Украине и не понимают его странного увлечения Путиным», — отметил бывший посол США в НАТО Николас Бернс.

The New York Times упоминает два эпизода, демонстрирующих особое отношение американского президента к Путину. В одном случае Трамп во время переговоров оставил европейских лидеров, чтобы позвонить Путину и обсудить возможность его встречи с Зеленским. В другом — Трампа подслушали через включенный микрофон, когда он сказал Макрону, что Путин «хочет заключить сделку ради него, как бы безумно это ни звучало».

По итогам встречи в Вашингтоне европейские лидеры подчеркнули, что никакие соглашения не будут достигнуты без участия Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер напомнил, что вопросы территорий, обмена пленными и возвращения детей должны обсуждаться исключительно при участии Киева.

Собеседники The New York Times подчеркивают, что, несмотря на демонстрацию единства, будущее трансатлантического альянса остается под вопросом и зависит от Трампа, который на этот раз был «подчеркнуто вежлив с гостями», но может изменить риторику после следующей встречи с Путиным.

«Трамп сумел убедить союзников по НАТО увеличить военные расходы, но он не проявил лидерства в отношении главной угрозы альянсу — мстительного и жестокого Владимира Путина», — цитирует издание Николаса Бернса.