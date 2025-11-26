Власти захотели ввести новый налог на аренду домов и квартир

В правительстве задумались о введение туристического налога при сдаче в аренду жилых домов и в перспективе квартир. Оценить потенциал такого налогообложения в следующем году должны Минфин и Минэкономразвития, заявил глава министр финансов Антон Силуанов, сообщают РИА «Новости».

По его словам, ведомства намерены проанализировать использование частных домов как туристического жилья и понять, имеет ли смысл на такие объекты распространять туристический сбор. Ответственным за подготовку анализа Силуанов назвал Минэкономразвития, которое курирует сферу туризма.

Отвечая на вопрос о возможном распространении налога на аренду квартир в многоквартирных домах, Силуанов уточнил, что этот вопрос пока официально не стоит на повестке, но уже находится «в проработке». В 2026 году власти планируют вернуться к обсуждению и определить, следует ли считать сдачу квартир предпринимательской деятельностью и, соответственно, облагать ее туристическим сбором.

Совет Федерации в среде 26 ноября одобрил утвержденные ранее Госдумой поправки в налоговый кодекс. Документом предусматривается, в частности, повышение ставки НДС с 20% до 22% и поэтапное снижение порога выручки, после которого предприниматели на упрощенной и патентной системах налогообложения обязаны платить НДС. Ужесточаются правила для лиц со статусом «иностранный агент». Ставка НДФЛ для них составит 30%, а всевозможные льготы, в том числе при продаже недвижимости и получении наследства, отменяются.

В первой половине ноября российские власти признались в намерении «собрать доходы отовсюду, откуда можно». Заявление сделала заместитель министра финансов Ирина Окладникова.