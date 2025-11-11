Российские власти признались в желании «собрать доходы отовсюду откуда можно»

В Минфине рассказали о цели «собрать доходы отовсюду, откуда можно». Такое заявление сделала заместитель министра финансов Ирина Окладникова, когда комментировала отказ от идеи отменить нулевую ставку НДС для российских ИТ-компаний. Об этом пишет Frank Media.

По словам Окладниковой, Минфин стремится максимизировать бюджетные поступления. «Мы, конечно, пытаемся собрать доходы отовсюду, откуда можно. И любые льготы у нас всегда вызывают вопросы — особенно льготы, введенные много лет назад», — пояснила она.

Льгота, о которой говорит Окладникова, действует с 2021 года и освобождает разработчиков российского ПО от уплаты НДС при продаже программного обеспечения. В сентябре Минфин предложил ее отменить. По оценке самого ведомства, это могло бы принести бюджету около 25 миллиардов рублей. А для индустрии, по мнению участников рынка, отмена НДС означала бы рост стоимости продуктов и сокращение прибыли.

Позже стало известно, что власти отказались от этой инициативы. Как объяснила Окладникова, ответственные за инициативу ведомства столкнулось с беспрецедентным сопротивлением отрасли. «Самый активный отклик был как раз на отмену НДС для российского ПО. Отрасль очень консолидировалась и доходчиво показала нам реальные последствия для финансовых результатов компаний», — сказала она. По ее словам, именно расчеты представителей индустрии заставили Минфин отказаться от предложения.

В результате в пакете поправок к налоговому законодательству, который внесен в Госдуму и должен рассматриваться во втором чтении на следующей неделе, льгота для производителей отечественного софта сохранена. Окладникова подчеркнула, что министерство «бессрочно» откладывает возвращение к вопросу и в настоящее время не рассматривает возможность пересмотра нулевой ставки НДС для разработчиков российского ПО.

Тем временем в правительстве, по информации СМИ, уже разработали концепцию нового сбора для бизнеса. Как ожидается, он будет распространяться на микроэлектронику. Речь как о промышленном оборудовании, так и о потребительской технике вроде смартфонов, ноутбуков и телевизоров. По задумке, платить так называемый «технологический сбор» будут все производители, независимо от локализации, однако российские компании при соблюдении определенных условий смогут компенсировать уже уплаченный сбор за счет государства.